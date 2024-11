Francesc Mauri assenyala la incompetència de l'Administració amb la DANA: 'Si a les...'

per Sergi Guillén

En els darrers dies, la DANA ha causat molts estralls a València, i la població s'ha mostrat cada cop més crítica amb la lenta gestió de les administracions. Les intenses pluges, inundacions i desbordaments de rius han deixat un rastre de destrucció.

I han posat en evidència les carències als protocols d'emergència i a la infraestructura del país valencià. Les veus de ciutadans i experts que demanen una resposta més eficaç per part de les autoritats no han deixat de multiplicar-se.

Recentment, meteoròlegs, periodistes i habitants de les zones més afectades han expressat la seva frustració a les xarxes socials. Assenyalant la manca de previsió i rapidesa en la resposta per part de les entitats responsables.

La resposta de Mauri

Aquestes crítiques no es limiten a l'execució en el moment de la crisi, sinó que també apunten a la manca d'inversió. I manteniment en infraestructures clau per mitigar els efectes de fenòmens meteorològics extrems. En aquest context, Francesc Mauri, meteoròleg de TV3, ha destacat la gravetat de la situació a la Rambla de Poio i qüestionat les decisions de la Confederació Hidrogràfica del Xúquer.

Mauri va utilitzar el seu compte de X (Twitter) per compartir dades alarmants sobre el desbordament de la Rambla de Poio. subratllant que a les 17:30 els sistemes d'alerta van registrar un cabal de 1.000 m³/s, augmentant dràsticament a 2.000 m³/sa les 18:30.

Amb un to d'indignació, Mauri va qualificar aquesta situació d'aberració i va comparar l'augment de cabal a un tsunami d'aigua. Preguntant-se per què la sala d'emergències valenciana no va decretar el tancament de totes les vies de comunicació en aquell moment. La comparació de Francesc Mauri amb el cabal del riu Ebre a Tortosa, que porta entre 300 i 400 m³/s en dies normals, ressalta encara més la magnitud del problema.

El meteoròleg considera que aquesta inacció reflecteix una manca de competència per part de les autoritats i posa en risc la vida de les persones a zones vulnerables. A més, recalca que, encara que la Confederació Hidrogràfica del Xúquer va emetre diferents alertes, la resposta en terreny per part de les administracions locals va ser insuficient. Aquest tipus de situacions, en què se subestima el risc o s'actua amb lentitud, són les que contribueixen a la desconfiança creixent de la població cap a la gestió administrativa.

El cas de la Rambla de Poio se suma a altres exemples recents de desbordaments i situacions crítiques en què la resposta ha estat, a ulls de molts experts, deficient. Mauri no és l'únic professional que ha manifestat públicament el descontentament.

Altres meteoròlegs i especialistes en gestió d'emergències han demanat una revisió completa dels protocols d'actuació davant de catàstrofes naturals. Assegurant que aquests diferents fenòmens, cada vegada més comuns a causa del canvi climàtic, requereixen una bona preparació i un compromís més gran per part de les institucions.