Situació molt complicada a les Terres de l'Ebre i Castelló: L'avís de Francesc Mauri

La DANA encara no ha dit la seva darrera paraula i segueix amenaçant la zona aquest peninsular, traslladant-se ara a zones de Castelló i del sud de Catalunya. Aquest dijous al matí està transcorrent passada per aigua en algunes localitats d'aquestes dues províncies, que estan vivint situacions d'extrem perill. L'alerta és màxima i és fonamental seguir totes les indicacions de les autoritats per evitar danys importants.

I és que en algunes ciutats, com a Tírig, a l'Alt Maestrat, Castelló, aquest matí ja s'han produït inundacions importants. En aquest cas, per exemple, s'han aconseguit cotes de 165 litres per metre quadrat; i es preveu que la pluja no cessi durant diverses hores. A més, hi ha amenaça seriosa que es pugui desbordar algun riu o rambla; i aquí començaria els veritables problemes. Tant en aquesta localitat com a totes les properes a rius.

De fet, el meteoròleg de TV3, Francesc Mauri, ha assegurat que hi ha diverses comarques en alerta. Són Alt Maestrat, Ports, Matarranya, Terra Alta i Baix Ebre, on la perillositat anirà augmentant a mesura que passin les hores i vagin caient litres i litres d'aigua. A la Vall de Roures, per exemple, ja acumulen 110 litres per metre quadrat.

Què faig si la meva comarca està alerta?

Quan una ciutat està en alerta per fortes pluges, inundacions o riuades, és crucial prendre mesures per protegir-se. En primer lloc, segueix sempre les recomanacions de les autoritats locals i mantingues-te informat a través de fonts oficials sobre l'evolució del clima i possibles evacuacions. Evita sortir de casa si no és estrictament necessari; i si ho has de fer, estigues allunyat de rius, zones inundables i àrees baixes propenses a acumulació d'aigua.

A la llar, assegura't de tenir aliments, aigua potable i una llanterna en cas de talls elèctrics. També és recomanable desconnectar els aparells elèctrics per evitar danys. Si teniu garatges o soterranis, intenteu protegir les vostres pertinences de la possible entrada d'aigua. Per als que estan conduint, el millor és evitar les carreteres que creuen rius o rierols i ser cautelosos davant la presència de bassals profunds, ja que aquests poden amagar forats perillosos. En cas que estigui atrapat en una àrea inundada, és més segur abandonar el vehicle i buscar refugi en un lloc elevat.

Finalment, si viviu en una zona de risc, és recomanable tenir preparat un petit kit d'emergència amb documents importants, medicines i elements bàsics, en cas d'una evacuació ràpida. La prevenció i la calma són essencials per enfrontar aquestes situacions de manera segura.