'Com si fos ahir' del 4 de novembre: La festa de la Castanyada acaba malament

El proper dilluns veurem el capítol de 'Com si fos ahir' que inicialment s'hauria d'haver emès el dijous 31 d'octubre. El desastre provocat per la DANA al País Valencià va provocar que TV3 fes un programa especial el dia 30 i, per tant, els capítols s'han endarrerit un dia respecte la seva previsió inicial. Aquest dilluns, doncs, veurem la festa de la Castanyada.

La tieta Matilde continua embolicant la troca

La història de l’herència de la tieta Matilde cada vegada es va embolicant més. Recordem que la tieta, interpretada per la Mercè Comes, va fer aparició als primers capítols de la vuitena temporada. Havia caigut per un desmai. No va ser res greu però té una petita dolència al cor que podria provocar nous desmais i caigudes, potser fatals.

És per això que la metgessa va recomanar que no visqués sola. La tieta no vol anar a viure a una residència i les nebodes, la Gina i la Lídia, van acordar inicialment que estigués uns mesos amb cadascuna d’elles. La Lídia se’n va desdir i finalment s’ha quedat a casa de la Gina.

Malgrat alguns problemes inicials de convivència, tot ha anat millorant i la tieta acaba fent una proposta a la Gina. Han fet un pacte successori perquè l’edifici acabi sent de la Gina. Un edifici que la Lídia i el seu ex ja van cobejar anys enrere.

| TV3

El van intentar comprar amb males arts. Ara bé, al proper capítol veurem que la Gina li demana a la Matilde que li expliqui a la Lídia que li ha venut l'edifici. Sap que es podria enfadar. Per altra banda, la Matilde segueix buscant les dues peces que li falten per acabar el puzle. Les va amagar el Jordi ja fa unes setmanes. Acabarà descobrint la veritat? Quina serà la seva reacció? Bona segur que no.

El Jess i l'Ismael se la juguen

En una segona trama, veurem que el Jess i l'Ismael van al restaurant on treballa l'Esteve per espiar-lo. Al capítol de dimarts vam veure com el Joel els convencia per anar-hi. Què s’hi trobaran? El Joel creu que el seu pare no ha canviat... i molt possiblement sigui així. La diferència, i això encara el farà més perillós, és que ara ho sabrà dissimular. El noi pateix perquè la seva mare està embarassada i pensa que maltractarà el seu germà de la mateixa manera que feia amb ell.

| TV3

La festa acaba malament

Finalment, la festa de la castanyada organitzada al pis de la Naiara i la Patri és un èxit, però al final la cosa es descontrola massa. El Marcel intenta no pensar en la Korinna. Poc a poc s’està enamorant de la noia amb qui en principi hauria de tenir un fill en criança compartida. I no serà l’únic que ho passa malament. La Patri i el Toni Petit estan tensos. De fet ja fa setmanes que ho estan. La Patri passa per un mal moment i encara que el Toni Petit la intenta ajudar ella considera que no respecta prou les seves decisions.

On i a quina es podrà mirar el capítol de ‘Com si fos ahir’ del dilluns 4 de novembre de 2024?

El capítol començarà a les quatre i tres minuts de la tarda i tindrà una durada aproximada de 45 minuts. Com sempre, es podrà mirar en directe a TV3 i a la plataforma 3cat. A la plataforma també es podrà mirar aquest capítol - i tots els de les vuit temporades de 'Com si fos ahir' - en qualsevol moment.