Des de la matinada i tot el dissabte: El Meteocat confirma el desastre amb les pluges

per Joan Grimal

Des de la matinada de dissabte 12 de juliol de 2025, Catalunya es prepara per a una jornada marcada per la inestabilitat meteorològica. El Servei Meteorològic de Catalunya (Meteocat) ha emès una alerta per risc elevat a causa de la intensitat de les pluges previstes, que podrien superar els 40 mil·límetres en només 30 minuts.

Aquesta situació ha portat a declarar un nivell de perill 4 sobre 6, cosa que representa una amenaça real per a la seguretat de les persones i els béns en bona part del territori.

Una jornada sencera sota avís

L'alerta abasta des de les dues de la matinada de dissabte fins a la mateixa hora de diumenge, és a dir, 24 hores seguides de possible activitat tempestuosa. Segons els models meteorològics analitzats per Meteocat, s'espera que les precipitacions siguin especialment intenses en punts del litoral i prelitoral, però també arribaran a moltes zones de l'interior.

| XCatalunya, Canva Creative Studio

En total, pràcticament tota Catalunya queda afectada per l'avís, amb excepció d'una petita franja de l'extrem nord, a l'Alt Empordà. El més preocupant no és només la quantitat de pluja que pot caure, sinó la rapidesa amb què s'espera que ho faci. La intensitat pronosticada —més de 40 mm en mitja hora— és suficient per provocar inundacions sobtades, especialment en zones urbanes amb mal drenatge.

A més, els ruixats vindran acompanyats de tempestes elèctriques, possibles pedregades de petit tamany i ratxes de vent fortes, cosa que podria generar més incidències de l'habitual.

| @bomberscat, Canva

Un episodi violent, però localitzat

A diferència d'altres temporals més extensos, el fenomen que s'espera per a aquest dissabte tindrà una distribució geogràfica de tipus local. Això vol dir que no tot el territori es veurà afectat amb la mateixa intensitat, sinó que hi haurà nuclis concrets on la tempesta descarregarà amb més violència.

En les primeres hores del dia, entre les dues i les vuit del matí, s'espera que les precipitacions s'iniciïn sobretot a l'oest de Catalunya. A mesura que avanci el matí, la situació s'estendrà per tot el territori, amb una incidència especial durant la franja de 14:00 a 20:00, quan s'assolirà el punt àlgid de l'episodi.

El nivell 4 sobre 6 s'estableix en funció d'una matriu que valora la probabilitat que se superin els llindars crítics de precipitació i l'impacte que això pot tenir sobre el territori. La combinació de temperatures elevades, humitat atmosfèrica acumulada i una depressió en altura és la responsable d'un fenomen d'alta energia.

Recomanacions i prevenció

Les autoritats demanen a la ciutadania que extremi la precaució. Es recomana evitar desplaçaments durant les hores de més risc, no estacionar en zones inundables, mantenir-se informat a través de canals oficials i no intentar travessar trams de carretera coberts per aigua.

Catalunya s'enfronta a un dissabte marcat per la meteorologia adversa. Tot i que el fenomen serà de caràcter puntual, la intensitat de les precipitacions pot generar afectacions importants. La consigna és clara: precaució, seguiment i evitar situacions de risc innecessari.