Les fotos del 26è aniversari de l'Aitana en un iot que tothom vol veure

Aitana Ocaña, l'artista que va enlairar-se com un coet després del seu pas per Operació Triomf, ha fet 26 anys. Una edat que arriba en plena maduresa artística, amb un nou àlbum, una gira en marxa i una vida personal que, tot i que intenta mantenir al marge, genera tant d'interès com la seva música.

Però si alguna cosa caracteritza Aitana és la seva capacitat per emocionar. I això ha tornat a passar amb motiu del seu aniversari. Perquè tot i que ha intentat mantenir un perfil baix, no ha pogut evitar que sortissin a la llum imatges de la seva exclusiva celebració a Eivissa, envoltada d'amigues, família… i algú més.

Un aniversari en alta mar

Va ser l'influencer Javi Hoyos qui va aixecar la llebre. A través del seu perfil a TikTok, va compartir les primeres imatges de la celebració d'Aitana a bord d'un iot fondejat a la costa balear. En elles, es veu la cantant relaxada, en biquini, brindant i bufant les espelmes al costat dels seus éssers més propers.

| Google Imagenes, Canva

Eivissa no és una elecció aleatòria. És un dels refugis d'Aitana des de fa anys. Hi ha passat estius acompanyada, enamorada, trencada, i també sola. Aquesta vegada, el viatge té un aire diferent: més madur, més discret… però no per això menys emocionant.

El silenci... i les pistes

Durant les hores següents, les xarxes socials es van omplir de missatges de felicitació per a la cantant. Ella mateixa va agrair l'afecte amb un breu vídeo al seu perfil d'Instagram: “Gràcies per tots els missatges, estic desconnectant al meu lloc preferit. Us estimo”. Tot indicava que es trobava a l'illa, tot i que sense confirmar-ho directament.

| XCatalunya, Real Madrid, @aitanax

Tanmateix, els fans més atents van començar a lligar caps. A la imatge publicada per Javi Hoyos no hi apareixia cap rostre masculí al costat d'Aitana. Però ell mateix ho va explicar: “És amb les seves amigues i familiars, i és clar que també hi és ell… només que en aquell moment estava practicant paddle surf”.

Les proves que ho confirmen

Minuts després, noves publicacions ho van deixar tot clar. Els amics d'ell —un conegut youtuber i streamer— també van compartir imatges des d'Eivissa. En algunes d'elles se'l veia a l'aeroport, al vaixell, o menjant amb el grup. No apareixia amb Aitana a les fotos, però era evident que compartien destí… i propòsit.

Les especulacions no van trigar a esclatar. Nova relació oficial? Primera escapada junts? O simplement un aniversari compartit? La veritat és que, tot i que no s'han mostrat junts a les xarxes, tots dos han deixat prou senyals per confirmar el que molts ja intuïen.

L'amor, protagonista al seu nou disc

Aquest aniversari arriba en un moment molt especial per a Aitana. El seu nou disc, Cuarto Azul, és el més personal de la seva carrera. Hi parla sense filtres sobre l'amor, el desamor, les ferides i les segones oportunitats. Cada cançó sembla un fragment del seu diari, i els noms no estan tan amagats com abans.

Els seus fans han identificat fàcilment tres persones clau en aquest recorregut emocional: un ex amb qui va compartir quatre anys, un altre que li va trencar el cor... i el tercer, que li ha tornat les ganes de creure. Totes les pistes condueixen al mateix lloc.

I el nom és…

Després de setmanes de rumors, indirectes a les cançons i fotos estratègicament retallades, la celebració a Eivissa ha servit com a confirmació silenciosa. Plex, l'streamer amb qui Aitana fa mesos que es deixa veure entre bastidors, ha estat al seu costat també en el seu 26è aniversari.

No ha calgut posar-los junts. De vegades, l'absència en una imatge diu més que qualsevol foto publicada. I aquesta vegada, ha estat més que evident.