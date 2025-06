'Com si fos ahir' 1 de juliol 2025: El Toni Petit surt de casa... i té un fort ensurt

per Xavi Martín

El capítol de Com si fos ahir de dimarts 1 de juliol arriba amb desenllaços intensos i situacions límit que posaran a prova la força emocional dels personatges.

La Itziar toca fons després de setmanes d’angoixa, errors professionals i una vida personal desbordada pels excessos i la pressió. Incapaç de mantenir el ritme i després de diversos avisos, la Cristina decideix prendre mesures dràstiques per posar remei a la situació a La Barnateca.

La seva intervenció busca garantir l’estabilitat del negoci, però comportarà decisions difícils i doloroses. Al mateix temps, la Gemma —que fins ara havia intentat fer equilibris entre la lleialtat, l’amistat i el negoci— acabarà pagant les conseqüències d’aquesta crisi. A més la Cristina sabrà que l’Eugeni ha despatxat la Itziar i no a l’inrevés, com la cuinera havia explicat.

| TV3

Males notícies per al Toni Petit

Mentrestant, el Toni Petit comença a recuperar una mica la confiança en ell mateix i a mostrar símptomes clars de millora, després d’una llarga etapa de bloqueig i aïllament. El seu pare li demana a la Naiara que obri l’autoescola però ella no pot i el Toni s’ofereix.

La família i els amics celebren aquest petit avenç. També va fins a la Barnateca on es troba amb el Valeri i la Patri i se’l veu animat. Però la felicitat dura poc: un retrobament desagradable —potser amb algú que li recorda el trauma viscut o que li genera inseguretat— fa que torni a tancar-se en banda. Aquest nou cop demostra com de fràgil pot ser el procés de recuperació emocional i com caldrà tenir molta paciència i suport perquè el Toni Petit pugui sortir-ne del tot.

La Cèlia 'investiga'

D’altra banda, la traïció del Víctor a la consultoria – està treballant d’amagat pel client del garden - comença a generar tensions i sospites. La Cèlia (Sara Espígul), sempre atenta als detalls, detecta que alguna cosa no va bé i intueix que el Víctor amaga informació o està prenent decisions al marge del grup.

| TV3

Aquesta escletxa pot desembocar en una crisi de confiança a la consultoria, amb la possibilitat d’enfrontaments oberts i canvis en l’equilibri de forces dins l’empresa.

On i a quina es podrà mirar el capítol de ‘Com si fos ahir’ del dimarts 1 de juliol de 2025?

El segon episodi de la setmana de ‘Com si fos ahir’ començarà a les quatre i quatre minuts de la tarda. Tindrà una durada de trenta-cinc minuts. Com cada dia, es podrà mirar en directe a TV3 i a la plataforma 3cat.