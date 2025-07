Les 2 fotos que Bad Gyal ha penjat a Instagram: Els seus fans, emocionats

per Duna Costa

Bad Gyal torna a revolucionar Instagram, però aquesta vegada sense ritmes urbans ni estilismes que trenquen motlles. Les protagonistes són dues tendres fotografies de la seva infància, compartides a les seves Stories, que han enamorat els seus fans. Amb un enfocament sincer i emocional, l'artista catalana ha aconseguit connectar amb la seva audiència des d'un pla més personal i humà.

Revelació inesperada a Stories

Fa unes hores, Bad Gyal (@akabadgyal) va sorprendre la seva comunitat amb dues imatges de quan era una nena: una a la platja i una altra ja més gran en què es pot veure un parc de fons. El gest tan espontani contrastava amb la seva imatge habitual de dona empoderada i estrella del dancehall. La publicació, sense text, va ser suficient per despertar tota mena de reaccions entre els seus seguidors.

Tot i que les fotos van ser compartides a Stories —contingut que desapareix després de 24 hores—, la repercussió va ser palpable. Diversos comptes dedicats a Bad Gyal van recollir les imatges i les van publicar als seus propis perfils, cosa que va multiplicar l'abast d'aquestes instantànies. En comentaris d'aquestes publicacions, els seguidors van expressar la seva tendresa i el vincle proper amb l'artista.

| Bad Gyal

Un fan, en un d'aquests comptes, va comentar que les fotos són “un recordatori de l'origen humil de l'Alba”, mentre una altra usuària reflectia que aquestes postals infantils ofereixen un mirall genuí per a qui "creix sense oblidar les seves arrels”. Tot i que no hi va haver una allau de missatges directes al perfil oficial, aquests ecos demostren que la seva comunitat valora veure el rostre humà darrere del personatge públic.

Significat més enllà de la nostàlgia

Aquest tipus d'interacció, menys visible que un feed habitual, revela una connexió emocional més íntima. La nostàlgia generada per aquests breus flaixos del passat ha captat l'atenció de la seva audiència fidel, reforçant l'autenticitat que Bad Gyal ha cultivat des dels seus inicis a Vilassar de Mar.

Així i tot, aquestes imatges no només desperten nostàlgia, també reforcen el missatge d'autenticitat que Bad Gyal defensa. El 2025 ha vingut lidiant amb crítiques sobre els seus looks i escassa censura, convertint cada moment en una reivindicació. Mostrar fotos de la seva infància respon a una estratègia clara. D'aquesta manera, la cantant humanitza la seva figura pública i recorda que va ser una nena abans de convertir-se en icona.

| Bad Gyal

Alba Farelo ha demostrat saber gestionar la narrativa que l'envolta. A les xarxes, comparteix tant èxits musicals—com l'or per “Angelito” amb Trueno—com moments íntims. Aquesta publicació encaixa amb aquesta línia: propera, emocional i coherent amb la seva marca personal. Aquestes imatges recorden l'artista dels inicis, creixent a Vilassar de Mar, filla d'un actor, i que va passar de treballar en una fleca a liderar l'escena urbana.

Un missatge subtil amb gran impacte

En mostrar el seu costat més innocent, Bad Gyal envia diversos missatges. El primer és la importància de recordar d'on vens. Però també parla de la força de mantenir la humilitat i l'autenticitat com a bandera de la seva marca. Tot això sense caure en tendències publicitàries ni continguts forçats. Dues simples imatges han servit per crear un moment emocional que gairebé cap artista urbà hauria capturat tan bé