La foto viral de Mushka con su padre Eduard Farelo, Miquel en 'Com si fos ahir'

Eduard Farelo es uno de los rostros más conocidos de TV3. Fue uno de los protagonistas – de hecho la trama giraba en torno a él – de ‘Nissaga de Poder’. Fue uno de sus primeros papeles – aunque también había actuado poco antes en ‘Secrets de Família’ y el boom de la serie le ayudó. Su personaje vivía atormentado por desconocer su verdadera identidad y acumuló una serie de desgracias que le llevaron al límite.

Nada que ver con su papel de Miquel en ‘Com si fos ahir’. Un tipo serio, dueño de una consultoría y casado con Noe (Elena Gadel). En la octava temporada no ha tenido excesivo protagonismo. De hecho, no ha tenido tramas propias destacadas. Los guionistas posiblemente querían darle un descanso al personaje tras una intensa séptima temporada en la que Noe le fue infiel, aunque se acabaron reconciliando.

Mientras el patriarca de los Farelo, Eduard, nos acompaña cada tarde en la sobremesa de TV3, sus hijas han revolucionado por completo la escena musical.

| ACN

Primero fue Alba, conocida internacionalmente como Bad Gyal, y luego Irma, Mushka, quien se ha erigido como la nueva reina de la música urbana en catalán. En medio de este torbellino de fama, una sencilla fotografía ha logrado capturar la esencia de su unión, desatando una oleada de ternura entre sus miles de seguidores.

El retrato familiar que ha enamorado a las redes

La instantánea, compartida por la propia Mushka desde una de sus cuentas secundarias de Instagram, nos muestra un momento de pura complicidad. En ella, padre e hija posan juntos, mirando fijamente a la cámara con una actitud serena y un estilo inconfundible.

Ambos lucen unas gafas muy parecidas, un detalle que acentúa su increíble parecido físico. Eduard Farelo aparece relajado junto a su hija, quien sostiene un casco de moto mientras esboza una leve sonrisa. La imagen, titulada con un divertido y cariñoso juego de palabras, "Mushkayaya Papaya", captura la naturalidad de un instante cotidiano, lejos de los focos y la presión mediática.

La publicación no tardó en llenarse de reacciones, destacando las de sus hermanas, Greta y Paula, quienes mostraron su cariño con emoticonos de corazones.

Un clan unido más allá de los focos

Esta fotografía no es solo un gesto aislado, sino el reflejo de una relación sólida y un apoyo incondicional. No es la primera vez que Eduard Farelo muestra públicamente el orgullo que siente por sus hijas, defendiéndolas de las críticas en redes sociales y celebrando cada uno de sus logros. Este vínculo se extiende por todo el clan, donde el éxito de una es la alegría de todas.

Mientras Mushka sigue consolidando su carrera con éxitos que resuenan en toda la región y vive una bonita historia de amor con la también cantante Ouineta, su hermana Bad Gyal continúa su expansión internacional.

Ambas han demostrado que, pese a sus estilos diferentes, la música corre por sus venas, llegando incluso a colaborar en el esperado tema SexeSexy. Esta unión familiar es, sin duda, la base sobre la que se sustenta su imparable ascenso en la industria.