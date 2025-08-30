La foto més tendra d’Elisenda Carod amb el seu fill

Una imatge ha estat suficient perquè l'audiència de Catalunya Ràdio torni a parlar d'Elisenda Carod. Després de mesos de discreció, la periodista ha mostrat una escena quotidiana que resumeix la seva nova vida. A la instantània, Carod sosté en Guillem en braços, mirant a càmera amb una calma que desarma. La foto prové del seu perfil i arriba després de setmanes de maternitat intensa i silenciosa.
La imatge en braços que fon Instagram
Ella mateixa parla d'aquest “gran somriure” matinal que compensa qualsevol desvetllament de matinada. A la seva primera galeria després del part, va mostrar la mà del nadó, un passeig, en Xavi Fernández i una presa de lactància. Aquesta estètica domèstica explica per què el seu retrat en braços ha connectat tant amb la comunitat. El camí fins a aquesta imatge no va ser senzill i ella ho va explicar amb honestedat davant la seva audiència.
En Guillem va néixer el 7 d'abril i els primers minuts van exigir sang freda de l'equip mèdic i la família. Hi va haver cesària d'urgència, un “ensurt de mil dimonis” i quatre minuts i mig que van semblar eterns. Tot va quedar enrere després d'una setmana de vigilància a nounats, i avui el nen creix a bon ritme. Carod va agrair aleshores l'atenció de l'equip de la Clínica Corachan i va demanar empatia amb les famílies que travessen ingressos.
La cara més real de la presentadora
El relat, lluny del postureig, va posar paraules a una experiència més comuna del que molts admeten públicament. L'embaràs es va anunciar el setembre de 2024, i des de llavors la comunicadora ha guiat la seva audiència amb transparència. En un test de SX3, Carod va explicar com pesen en Guillem cada divendres i com la lactància marca el rellotge de la casa. També va admetre que practiquen collit per pura supervivència, quelcom comú entre pares primerencs que prioritzen el descans.
Nova etapa professional amb el petit a casa
El seu testimoni encaixa amb una conversa social creixent sobre cures reals, permisos, corresponsabilitat i conciliació en el primer any. A més, va presumir entre rialles que en Guillem ja té el carnet del SX3 i el del Barça. Mentre afina la seva vida familiar, la seva carrera també es reordena amb un moviment rellevant a la ràdio pública catalana. Agnès Marquès la va substituir durant la baixa i Francesc Garriga pilotarà ara la franja vespertina de Catalunya Ràdio.
Carod conduirà “La solució”, rescat d'un format històric que encaixa amb el seu estil directe i proper. El moviment professional confirma els canvis anunciats a inicis de juny i retorna Carod al primer pla creatiu. La finestra que obre la seva foto funciona com a pont entre la seva maternitat i la nova etapa pública que ja arrenca. La resposta de l'audiència ha estat càlida i respectuosa, amb missatges que celebren la normalitat d'una maternitat explicada sense filtres.