La foto más tierna de Elisenda Carod con su hijo

Una imagen ha bastado para que la audiencia de Catalunya Ràdio hable de nuevo de Elisenda Carod. Tras meses de discreción, la periodista ha mostrado una escena cotidiana que resume su nueva vida. En la instantánea, Carod sostiene a Guillem en brazos, mirando a cámara con una calma que desarma. La foto procede de su perfil y llega tras semanas de maternidad intensa y silenciosa.

La imagen en brazos que derrite Instagram

Ella misma habla de esa “gran sonrisa” matinal que compensa cualquier desvelo de madrugada. En su primera galería tras el parto, mostró la mano del bebé, un paseo, a Xavi Fernández y una toma de lactancia. Esa estética doméstica explica por qué su retrato en brazos ha conectado tanto con la comunidad. El camino hasta esa imagen no fue sencillo y ella lo contó con honestidad ante su audiencia.

Guillem nació el 7 de abril de 2025 y los primeros minutos exigieron sangre fría del equipo médico y la familia. Hubo cesárea de urgencia, un “susto de mil demonios” y cuatro minutos y medio que parecieron eternos. Todo quedó atrás después de una semana de vigilancia en neonatos, y hoy el niño crece con buen ritmo. Carod agradeció entonces la atención del equipo de la Clínica Corachan y pidió empatía con las familias que atraviesan ingresos.

El lado más real de la presentadora

El relato, lejos del postureo, puso palabras a una experiencia más común de lo que muchos admiten públicamente. El embarazo se anunció en septiembre de 2024, y desde entonces la comunicadora ha guiado a su audiencia con transparencia. En un test de SX3, Carod explicó cómo pesan a Guillem cada viernes y cómo la lactancia marca el reloj de la casa. También admitió que practican colecho por pura supervivencia, algo común entre padres primerizos que priorizan el descanso.

Nueva etapa profesional con el pequeño en casa

Su testimonio encaja con una conversación social creciente sobre cuidados reales, permisos, corresponsabilidad y conciliación en el primer año. Además, presumió entre risas de que Guillem ya tiene el carné del SX3 y, cómo no, el del Barça. Mientras afina su vida familiar, su carrera también se reordena con un movimiento relevante en la radio pública catalana. Agnès Marquès la sustituyó durante la baja y Francesc Garriga pilotará ahora la franja vespertina de Catalunya Ràdio.

Carod conducirá “La solució”, rescate de un formato histórico que encaja con su estilo directo y cercano. El movimiento profesional confirma los cambios anunciados a inicios de junio y devuelve a Carod al primer plano creativo. La ventana que abre su foto funciona como puente entre su maternidad y la nueva etapa pública que ya despega. La respuesta de la audiencia ha sido cálida y respetuosa, con mensajes que celebran la normalidad de una maternidad contada sin filtros.