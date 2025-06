Molts canvis a Catalunya Ràdio: El nou programa d’Elisenda Carod

per Pol Nadal

La graella de Catalunya Ràdio es prepara per a una renovació significativa de cara a la temporada 2025-2026. Entre els canvis més destacats, la periodista Elisenda Carod deixarà el seu lloc a 'La tarda' per liderar una nova versió de 'La solució', un programa emblemàtic de l'emissora. Aquest moviment marca un gir en la seva carrera i promet aportar un enfocament fresc a la programació de migdia.

Canvis a la graella

Elisenda Carod, reconeguda pel seu estil proper i la seva capacitat per connectar amb l'audiència, assumirà la conducció de 'La solució' en la seva nova franja horària de 13:00 a 14:00 hores. Aquest programa, que anteriorment va ser liderat per Carles Pérez, se centrarà a resoldre dubtes quotidians dels oients, abordant temes personals, socials, econòmics i de consum, tot plegat amb un toc d'humor i la participació d'especialistes de confiança.

Durant la seva baixa per maternitat, Agnès Marquès va estar al capdavant de 'La tarda', i ara, amb el retorn de Carod, s'ha decidit que Francesc Garriga, ex corresponsal als Estats Units, sigui qui prengui les regnes del programa vespertí. Garriga aportarà la seva experiència internacional i el seu coneixement de l'àmbit esportiu per oferir una perspectiva renovada a les tardes de Catalunya Ràdio.

| TV3, XCatalunya

Reaccions a les xarxes socials

En una recent intervenció a 'El matí de Catalunya Ràdio', Elisenda Carod va expressar el seu entusiasme pel nou projecte, destacant el seu desig de "buscar solucions als problemes dels oients" i traslladar l'esperit de sobretaula de les tardes al migdia.

Per la seva banda, Francesc Garriga va manifestar la seva il·lusió per tornar als estudis de l'emissora i liderar 'La tarda', un espai que considera fonamental per connectar amb l'audiència i abordar temes d'actualitat amb un enfocament dinàmic i participatiu.

Aquests canvis reflecteixen una aposta de Catalunya Ràdio per renovar la seva programació i adaptar-se a les noves demandes de l'audiència, mantenint la qualitat i el compromís amb la informació i l'entreteniment.

És evident que amb aquestes incorporacions, l'emissora busca enfortir el seu vincle amb els oients i oferir continguts que responguin als seus interessos i necessitats. La nova temporada promet ser una etapa d'innovació i consolidació per a Catalunya Ràdio. Ho aconseguiran?