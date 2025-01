'Com si fos ahir' del 8 de gener: La Marta s'enfronta a la Gina... que té malsons

per Xavi Martín

Els seguidors de ‘Com si fos ahir’ esperaven el primer capítol de l’any. Tot i que l’aturada nadalenca va acabar sense gaires misteris i a la mateixa franja horària s’ha emès el Doctor Martin – sèrie també molt estimada – cal tornar a la rutina. I ‘Com si fos ahir’ també ho ha fet.

Hem vist algunes de les trames que podrien ser potents ben aviat, especialment la del Joel. I també un personatge nou, la Itziar, interpretat per la Mar Ulldemolins (Ventdelplà).

La Gina i el Jordi... en la seva línia

Al capítol de demà veurem quatre trames. A la primera d’elles, veurem que la Gina comença el dia amb un neguit que no pot amagar. La nit anterior ha tingut un somni que l’ha deixada trasbalsada, una mena de malson lligat a l’herència que va rebre i a la seva relació amb la Lídia. Tot i que no n’explica gaires detalls, és evident que aquest somni li ha remogut la consciència. La seva inseguretat sobre com gestionar els diners, i sobretot les tensions amb la Lídia, l’acompanyarà durant el dia. Per acabar-ho d’adobar, es barallarà amb la Marta, que també té moltes preocupacions.

Aquest sentiment de culpa podria fer-la plantejar-se noves maneres de repartir o d’administrar l’herència perquè ningú no en surti perjudicat. Mala idea. Tots sabem com és la Lídia i no ho valorarà, encara se’n voldrà aprofitar més.

En paral·lel, el Jordi busca la manera de fer un pas cap a la reconciliació amb la Gina. Després d’embolicar-se – o això és el què es pensa ell – amb la Lídia vol que la Gina el perdoni. No ho té fàcil, perquè la Gina encara té el cap ple de dubtes i preocupacions que la fan estar a la defensiva. Tanmateix, la voluntat del Jordi de fer-se perdonar es percep sincera... però tots sabem com és el Jordi.

L'Andreu intenta posar fil a l'agulla

Mentrestant, l’Andreu no para de desconfiar del Rodri. I en té motius. Les seves sospites, nascudes a base d’actituds i de tot el què ha vist van creixent fins al punt que l’Andreu decideix prendre la iniciativa. Parla amb l’Eva per tal que l’ajudi a descobrir què s’amaga darrere de certs comportaments del Rodri, que a ell li semblen massa estranys. Què farà l’Eva quan sàpiga que el Rodri no és un metge de veritat. La pilota es va fent grossa i ara el Rodri li demana que vagin a viure fora de Barcelona.

Cristina-Gemma, amistat sorpresa

La Cristina, per la seva banda, travessa un moment clau a la seva empresa. Necessita assessorament i no troba ningú millor que la Gemma per buscar una visió professional i experta. La Gemma, que sempre ha estat hàbil a l’hora de gestionar projectes, pot ser la clau perquè la Cristina tiri endavant determinades idees. Totes dues tenen caràcters molt forts. Toparan? Es faran amigues?

El Toni, orgullós dels progressos de la Naiara, s’adona que la seva vida necessita un gir. Veu clar que, si vol tirar endavant i consolidar-se en una nova etapa, s’ha de buscar un pis. S’hi ha estat uns dies després de tallar amb la Gemma però li cal un canvi.

El Marc es preocupa per la Cati

Finalment, la Cati s’assabenta d’un detall ben sorprenent: el Marcel i l’Agustí confessen que la cuiden amb molta més atenció perquè el Marc els ho ha demanat expressament. Ell és a Madrid i no tornarà a la sèrie aquesta temporada.

Aquest reconeixement pot fer-la sentir agraïda, però també pot aixecar dubtes sobre fins a quin punt la veuen fràgil o incapaç de prendre decisions per si mateixa. Les intencions del Marc, tot i ser bones, poden ser una arma de doble tall si la Cati ho interpreta com una mostra de desconfiança.

Així doncs, aquest nou episodi es presenta carregat de dilemes i conflictes que s’entrellacen: la Gina es debat entre la culpabilitat i la necessitat de posar ordre, el Jordi cerca el perdó, l’Andreu (Marc Cartes) i l’Eva busquen la veritat sobre el Rodri, la Cristina s’endinsa en una nova aventura empresarial de la mà de la Gemma, i el Toni es planteja un pas transcendental per la seva vida. Mentrestant, la Cati descobreix que potser no tot és el que sembla en la cura que li dispensen.

On i a quina hora es podrà mirar el capítol de ‘Com si fos ahir’ del dimecres 8 de gener de 2025?

El segon capítol de ‘Com si fos ahir’ de l’any 2025 començarà a les quatre i un minut de la tarda. Alerta perquè ja el capítol d’avui ha començat uns minuts abans del què era habitual abans de l’aturada nadalenca. L’episodi durarà gairebé quaranta minuts i, com sempre, es podrà mirar en directe a TV3 i a la plataforma 3cat.