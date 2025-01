Adeu fins a nou avís a una de les sèries més estimades de TV3

En cada temporada, TV3 manté el seu compromís amb els espectadors a través de la seva variada oferta de sèries. La cadena catalana no només produeix ficcions pròpies de qualitat, sinó que també selecciona acuradament continguts internacionals. Aquestes apostes han convertit TV3 en un referent d'entreteniment, adaptant-se sempre als gustos del públic.

Des de produccions com Ventdelplà o Polseres Vermelles, fins a èxits estrangers com el Doctor Martin, la programació ha estat diversa i captivadora. Any rere any, la cadena aconsegueix mantenir la seva audiència fidel amb històries que generen emocions, debat i connexió. En aquesta ocasió, un dels títols més estimats pels televidents ha arribat a una pausa indefinida.

El passat divendres, TV3 va emetre l'últim episodi de la sèrie Doctor Martin, deixant un buit entre els seus seguidors. Aquesta producció britànica ha recollit una notable acceptació entre el públic català, especialment entre els majors de 64 anys. La seva trama propera i personatges entranyables l'han posicionat com una de les ficcions més vistes del període nadalenc.

| TV3, Doctor Martin

Un èxit rotund en les audiències

El Doctor Martin va aconseguir quotes de pantalla destacades durant la seva emissió a Catalunya. L'últim episodi va assolir un 23,2 % de share, amb més de 315.000 espectadors. Aquest èxit la va convertir en una de les grans protagonistes del cap de setmana, només superada pels Telenotícies.

El públic de major edat, fidel a TV3, va ser el segment que més va seguir la sèrie, representant un 32% de la quota total. A més, l'audiència comercial d'entre 25 i 44 anys també va mostrar interès, amb un 17,7 % del total.

Aquesta acollida confirma el vincle entre els espectadors catalans i aquesta sèrie britànica, caracteritzada pel seu humor i sensibilitat. Encara que el seu recent final a la graella deixa una sensació de comiat, no es descarta que TV3 pugui recuperar la sèrie en el futur, donat el seu gran èxit.

L'entranyable història del Doctor Martin

La trama segueix el doctor Martin Ellingham, un brillant cirurgià que ha d'abandonar Londres per desenvolupar una fòbia a la sang. La seva vida fa un gir radical en traslladar-se a un pintoresc poble costaner a Cornualla, on es converteix en metge de capçalera. Martin, marcat pel seu caràcter distant i les seves manies, ha d'enfrontar-se al repte d'encaixar en una comunitat peculiar i acollidora.

| Doctor Martin

El contrast entre la seva personalitat rígida i les excentricitats dels habitants genera moments divertits i commovedors. Malgrat les seves dificultats per relacionar-se, el doctor estableix vincles entranyables amb els veïns i, en especial, amb Louisa, una mestra que desperta el seu costat més humà. La relació entre Martin i Louisa es converteix en l'eix emocional de la sèrie, combinant humor, tendresa i desafiaments.

Amb una direcció impecable i un repartiment liderat per Martin Clunes, Doctor Martin ha demostrat ser una joia televisiva. El seu humor britànic, la seva cuidada fotografia i la seva música envoltant l'han fet destacar entre l'oferta de TV3. Ara, amb el seu comiat temporal, els espectadors esperen amb ànsia noves històries que mantinguin el nivell d'aquesta estimada sèrie.