Apareix el doble de Quim Masferrer a 'El Foraster'

El Foraster ha recorregut pràcticament tots els pobles de Catalunya. Quim Masferrer es converteix durant dos dies en foraster i coneix molt bona gent. Els veïns li expliquen experiències i viu anècdotes molt divertides. El programa acaba amb un monòleg en què repassa els moments viscuts durant aquestes quaranta-vuit hores.

En l'últim programa, els espectadors van poder veure el seu 'doble'. Un home que s'assemblava a ell en tot. Físicament, en edat, la manera de parlar... Uns cinquanta anys, mateixa alçada, mateix pes, mateix tall de cabell. Mateixes ulleres. Només li faltava la barba. Una barba que s'havia afaitat uns dies abans. També s'assemblen en caràcter. "Em diuen que em moc d'un costat a l'altre", va dir el clon.

| TV3, XCatalunya

En tots els pobles, Masferrer coneix la gent més popular del poble. Parla amb propietaris de negocis, joves que toquen en grups de música, esportistes... També aprofita per provar els millors productes de cada zona. Formatges, embotits, olis, vins...

Reaccions a les xarxes socials

El Foraster és un dels programes més vistos de TV3. Queda clar amb els vídeos publicats a les xarxes socials, que acumulen molts comentaris en què els seus responsables aplaudeixen la tasca del foraster. Com a persona, com a actor i com a visitant.

Quim Masferrer, molt més que un foraster

El Foraster" és un programa de televisió emès per TV3 des del 2013, presentat per Quim Masferrer. El format del programa se centra en la visita a petits pobles de Catalunya, generalment amb menys de 1.000 habitants, on Masferrer passa 48 hores interactuant amb els residents per conèixer les seves històries i peculiaritats. L'experiència culmina amb un monòleg a la plaça del poble, on comparteix les seves vivències i observacions, destacant la idiosincràsia i el caràcter de la comunitat visitada.

| TV3, Instagram, XCatalunya

Es diu Quim Masferrer i Cabra. Va néixer el 22 de juny de 1971 a Sant Feliu de Buixalleu, Girona. És un actor, director de teatre, guionista, presentador de televisió i monologuista. Des de jove, va mostrar interès per les arts escèniques, fundant la seva primera companyia teatral a la seva localitat natal. El 1998, va crear la companyia Teatre de Guerrilla, on ha exercit com a director, autor i intèrpret en diversos espectacles, consolidant-se com una figura destacada en l'escena teatral catalana.

A més de la seva trajectòria teatral, Masferrer ha desenvolupat una notable carrera en televisió i ràdio, col·laborant i presentant programes en cadenes com TV3, RAC1 i Catalunya Ràdio. La seva versatilitat i carisma li han permès connectar amb una àmplia audiència, destacant especialment en el seu rol de presentador de "El Foraster", on combina humor, empatia i una profunda capacitat d'observació per retratar l'essència de les comunitats que visita.

Paral·lelament, Masferrer ha portat als escenaris espectacles com "Bona Gent", un monòleg interactiu que ret homenatge al públic, convertint-lo en protagonista i ressaltant la importància de les experiències compartides en el teatre.