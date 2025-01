Itziar, el nou personatge de ‘Com si fos ahir’ interpretat per Mar Ulldemolins

per Pol Nadal

'Com si fos ahir' estrena any nou amb l'arribada d'un nou personatge. L'interpreta una actriu molt estimada a TV3 i pels espectadors catalans. Estem parlant de Mar Ulldemolins. Per la trama no sabem el seu nom perquè només ha tingut una trobada fortuïta amb Sílvia, però ho podem deduir pels crèdits. Es diu Itziar.

La trobada ha acabat molt malament. El personatge interpretat per Mar conduïa un cotxe vell i fent marxa enrere ha ratllat el cotxe de Sílvia. A més li ha trencat unes caixes amb mercaderia del seu establiment de mobles i parament per a la llar. No s'ha disculpat, s'ha fet l'ofesa i ha marxat. Un personatge conflictiu que segur que donarà de parlar en els pròxims dies i setmanes.

| TV3

Mar Ulldemolins interpretava a Mònica Monràs, un dels personatges més estimats de Ventdelplà. Una filòloga, apassionada de la literatura, que tenia una relació afectiva amb Rafa González (Pau Roca), el major dels fills dels propietaris del bar, Ramiro i Marcela, interpretats per Boris Ruiz i Isabel Rocatti.

Mònica era la filla de Josep Monràs (Pep Cruz), un empresari del poble que generava divisió d'opinions pels seus negocis foscos. La mala notícia arribava quan Mònica tenia un accident terrible i quedava en cadira de rodes. La seva parella, Rafa, va seguir al seu costat malgrat l'accident i la sèrie gira al voltant d'una preciosa trama d'amor entre els joves.

Carrera professional de Mar Ulldemolins

Mar Ulldemolins i Sarret va néixer el 1980 a Valls, Tarragona, és una destacada actriu catalana amb una sòlida trajectòria en teatre, cinema i televisió.

Ulldemolins es va graduar el 2002 al Col·legi de Teatre de Barcelona, on va perfeccionar les seves habilitats interpretatives. El seu debut teatral es va produir el 2003 amb l'obra "Refugi" a la Sala Beckett de Barcelona. Posteriorment, va participar en produccions com "Les amargues llàgrimes de Petra von Kant", dirigida per Manel Dueso.

La popularitat de Mar Ulldemolins va créixer significativament gràcies al seu paper de Mònica a la sèrie "Ventdelplà", emesa per TV3 entre 2005 i 2010. A més, ha participat en altres sèries de televisió com "MIR" i "El Ministerio del Tiempo", ampliant el seu reconeixement a nivell nacional.

Darrerament, l'hem vista al teatre. En aquest sentit, ha continuat la seva tasca al teatre amb obres com "El mètode Grönholm", una comèdia d'èxit en la qual comparteix escenari amb actors com David Verdaguer i dirigida per Sergi Belbel. A més, ha participat en entrevistes i programes culturals, reflexionant sobre la seva carrera i la situació del teatre contemporani.