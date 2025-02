'Com si fos ahir' del 28 de febrer: La Lídia es desmaia i es posa llum a la foscor

Capítol final de la setmana a ‘Com si fos ahir’... i passaran coses. Una sorpresa que ho canviarà tot serà el punt fort del capítol. O almenys això podem deduir per un avançament que vam veure a ‘la Selva’ fa una dies. Però anem a pams.

Una venda irresponsable

La Gina es troba en una situació complicada: no aconsegueix trobar la Lídia per anar al notari i vendre l’edifici. Així, sense esperar més i totalment obsessionada amb el projecte amb l’Àlvar, pren la decisió de vendre l’edifici igualment. Una venda que el Miquel li va desaconsellar. És una xifra molt llunyana a la que pensava obtenir. I encara pot ser tot pitjor si finalment l'Àlvar aconsegueix estafar-la i desaparèixer amb tots els diners.

Quan la Lídia s'assabenta de la decisió, es posa en marxa a buscar la seva cosina, que acabava de sortir de fer la signatura amb l’Àlvar. Ja no hi és a temps. I aquí és on peta tot. A l’escena avançada vam veure la Lídia desmaiant-se quan veu l’Àlvar. Tot indica que l’Àlvar i el Llibert són la mateixa persona. Un Llibert que, per altra banda, ha tornat 3000 euros a la Lídia. Una tàctica clàssica d’aquests estafadors per després guanyar molts més diners.

| TV3

El descobriment del Quique

En una altra trama, el Quique troba una sorpresa mentre revisa la llibreta del Joel. Veu que les històries que escriu el noi semblen descriure vivències i situacions que corresponen exactament a ell, a la Cèlia i a l’Adrià. És evident que el Joel se sent sol i molts seguidors de la sèrie pateixen perquè no acabi arrossegat pel Jess a negocis tèrbols.

El Litus desesperat amb l’Ismael

La situació dels més joves també pren protagonisme. La Marta i el Salva aconsegueixen fer dubtar en el Litus la decisió de fer plegar d’estudiar a l’Ismael. Després de saber que ha invertit a borsa – un pecat a ulls d’algú com el Litus – el pare de l’Ismael ha decidit que no vol que continuï estudiant. S’haurà de posar a treballar però la proposta de la Marta i el Salva – que faci unes hores a la Iaia – podria convèncer el Litus.

| TV3

Però aquest canvi d’opinió podria servir de poc. L’Íngrid té claríssim que el noi es mereix una lliçó, i ja ha posat plans en marxa per assegurar-se que aquesta lliçó arribi amb la contundència que ella creu necessària.

On i a quina hora es podrà mirar el capítol de ‘Com si fos ahir’ del divendres 28 de febrer de 2025?

El darrer episodi de la setmana i el mes a “Com si fos ahir” s’emetrà aquest divendres. Començarà a les quatre en punt de la tarda i durarà trenta-set minuts. Es podrà veure en directe tant a TV3 com a la plataforma 3cat.