Anabel Pantoja es victimitza per un problema al postpart

per Pol Nadal

Anabel Pantoja, reconeguda influencer i neboda de la famosa tonadillera Isabel Pantoja, ha compartit recentment amb els seus seguidors els desafiaments que afronta en la seva etapa postpart. Després del naixement de la seva filla Alma el 23 de novembre de 2024, Anabel ha experimentat diverses complicacions físiques i emocionals que ha decidit abordar públicament.

Problemes físics en el postpart

Un dels primers problemes que Anabel va revelar van ser les hemorroides, una condició que li ha causat dolor i incomoditat des del part. A les seves xarxes socials, la influencer va confessar que aquest patiment li impedia realitzar les seves activitats diàries amb normalitat i afectava el seu descans nocturn. Tot i seguir tractament mèdic, Anabel va mencionar que les molèsties persisteixen, especialment quan realitza esforços físics.

| @anabelpantoja00

A més de les hemorroides, Anabel ha manifestat la seva preocupació per una notable caiguda de cabell, un fenomen comú en el postpart a causa dels canvis hormonals. Compartint imatges a les seves històries d'Instagram, va mostrar la quantitat de cabell que perd diàriament, descrivint-ho com la seva "nova rutina". Encara que conscient que és un procés temporal, la situació li genera ansietat i afecta la seva autoestima.

Repercussions emocionals i legals

A les dificultats físiques s'hi suma una complexa situació legal. Anabel i la seva parella, David Rodríguez, estan sent investigats per presumpte maltractament infantil després de l'ingrés hospitalari de la seva filla Alma al gener de 2025. La nena va presentar lesions que van portar l'hospital a activar el protocol de protecció infantil, cosa que va derivar en una investigació judicial. Encara que la parella ha defensat la seva innocència i ha col·laborat amb les autoritats, el procés legal continua, generant un estrès addicional en aquest delicat període.

Suport familiar i recerca de normalitat

Enmig d'aquestes adversitats, Anabel ha trobat refugi en la seva família. Recentment, es va traslladar a Sevilla per estar a prop de la seva mare, Merchi, qui s'ha convertit en un suport fonamental. Durant la seva estada, ha aprofitat per presentar la petita Alma als seus amics més propers i gaudir de moments de tranquil·litat a la seva ciutat natal. Aquest entorn familiar li ha brindat la contenció emocional necessària per afrontar els desafiaments actuals.