'Com si fos ahir' del 24 de gener: Drama al comiat del Joel

El capítol d’aquest divendres serà especialment dur per a la Marta i el Salva. Després de tantes vivències compartides, el Joel fa les maletes per marxar a viure amb la Isabel. Des del primer moment, la parella ha pactat no mostrar el seu dolor davant del noi per tal de no entristir-lo encara més. Tot i l’esforç per contenir les llàgrimes, és evident que ambdós senten un buit enorme en acomiadar qui ha estat gairebé un fill per a ells.

El Joel, per la seva banda, percep l’esforç del Salva i la Marta, i decideix fer-los un comiat inoblidable. Per això, demana ajuda a la Mari Carmen: vol preparar una sorpresa que alleugereixi aquest darrer dia i que, de retruc, els recordi que, malgrat la distància, continuaran essent una família.

| TV3, XCatalunya

La Mari Carmen a més també li demana que passi dues tardes a la setmana per la Iaia.

Sorpresa amb l'Itziar

Mentrestant, la Sílvia i el Francesc es deixen enredar per l’Ivan i la Itziar, que els proposen sortir a fer una copa en un club de jazz. Tot i que d’entrada són una mica reticents —el Francesc, sobretot, no vol remenar gaire el seu passat musical ni sentir-se pressionat—, acaben acceptant, empesos per la curiositat i les ganes de passar una estona diferent.

Un cop allà, la vetllada es converteix en tota una revelació: la Itziar, que fins ara no havia mostrat gaire la seva vena artística, puja a l’escenari i comença a tocar el piano amb un domini i una passió que deixen el Francesc bocabadat. El Francesc, per altra banda, també parlarà amb el Toni. L’ex de la Gemma, que ara fa classes a la Cristina, es pensa que així estarà més a prop d’ella. Surrealista.

| TV3

La decisió de la Cati

Alhora, la Cati continua donant voltes a la seva relació amb l’Agustí i, en general, a la situació familiar. Ha acceptat d’organitzar la inauguració de la pizzeria, malgrat que l’Agustí s’hi mostrava inicialment poc convençut. Al cap i a la fi el Niccola i la seva família són mafiosos. Però, quan semblava que la il·lusió per tirar endavant aquest projecte la mantenia activa, rep un missatge misteriós que l’espanta de debò. El contingut d’aquest missatge no està gens clar, tampoc ho hem pogut veure a l’avançament.

Així, aquest divendres, darrer capítol de la setmana, promet una explosió d’emocions. L’adéu del Joel a la casa on s’ha sentit estimat, el Francesc recuperant el cuc de la música gràcies a la destresa de la Itziar i la Cati enfrontant-se a un nou obstacle que podria fer trontollar la relativa calma que començava a assaborir. Serà capaç cadascú de pair aquests canvis sense perdre l’equilibri emocional?

| TV3

On i a quina hora es podrà mirar el capítol de ‘Com si fos ahir’ del divendres 24 de gener de 2025?

El darrer episodi de la setmana de ‘Com si fos ahir’ començarà a les quatre i dos minuts de la tarda. Durarà gairebé quaranta minuts. Com sempre, es podrà mirar en directe a TV3 i a la plataforma 3cat.