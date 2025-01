Sis microones, mosques mortes i verdura àcida: Forta polèmica a Joc de Cartes

Aquest dimecres 22 de gener de 2025, Marc Ribas ha conduït una nova entrega de “Joc de Cartes”, el programa gastronòmic de TV3. Avui tenia per objectiu trobar el millor restaurant d’alta muntanya de la Vall d’Aran. En aquesta ocasió, quatre establiments s’han disputat el reconeixement d’una històrica zona del país que combina paisatges imponents amb una tradició culinària arrelada i innovadora.

La primera parada del programa ens porta a Vielha, on descobrirem La Bòveda Pizzeria, dirigida per Sebas Perea. Tot i estar especialitzada en pizzes, la proposta de La Bòveda incorpora tocs de cuina de muntanya que converteixen cada mos en una experiència més enllà de la simple massa i el formatge. L’entorn aranès i l’estil propi de Sebas aporten un segell únic a la carta, que s’atreveix a combinar sabors tradicionals amb la suavitat i la riquesa que ofereix la Vall d’Aran.

Com a anècdota, el Sebas no va començar a parlar fins als 8 anys. I la cosa segueix igual, molts clients el consideren esquerp. Rep algunes crítiques del que tot indica que serà el seu principal rival: l’Oskar. Un Oskar amb qui, a més, es coneixen des de petits. En canvi la Denisse sí que ho troba bo. Les croquetes també han tingut bastant èxit. El preu ha estat car, 178 euros. Més del que els seus rivals s’esperaven.6’9 de nota total, destacant la cuina, que és molt àmplia.

L'Oskar, el concursant més peculiar

Continuem a Vielha per conèixer el restaurant Çò d’Oskar, de la mà d’Oskar Maurelos, qui defensa una cuina tradicional de la zona. Amb plats que retornen directament a l’arrel més autèntica del territori, l’objectiu d’aquest establiment és oferir una experiència on es reflecteixi la història culinària aranesa. L’ambient acollidor i la cuina de proximitat són part essencial de l’encant de Çò d’Oskar, que promet captivar tant els visitants com els veïns més fidels.

| TV3

A destacar el cartell del restaurant a l’entrada de Vielha. “Hi ha gent que em vol conèixer perquè ha vist el cartell”, assegura l’Oskar. I efectivament han estat rivals amb el Sebas. Ha estat molt crític – i amb raó – quan ha trobat tot el menjar congelat. I... atenció: 6 microones. Un dels pecats principals de molts restaurants però en aquest cas és exagerat. Per acabar-ho d’adobar apareixen mosques mortes. El menjar un desastre. Fins i tot el Marc ho ha vist clar: les verdures són àcides. Sorprenentment aprova amb un 5’3 però amb un clar suspens (4) al menjar.

Èxit amb la fusió entre cuina de l'Aran i l'asiàtica

El recorregut segueix al Pirenasian Bar, on Denisse Dobla sorprèn amb una fusió gastronòmica singular: cuina del sud-est asiàtic amb productes locals, especialitzada en ramen. Aquesta combinació de sabors orientals amb elements propis de l’alta muntanya aranesa converteix el Pirenasian Bar en una proposta diferent a tot el que habitualment es troba a la zona.

La riquesa cultural que s’hi respira i l’atreviment de la carta representen el component més exòtic d’aquesta competició. La cosa no comença bé ja que és un restaurant de temporada, està tancat i hi troben pols. L’Oskar diu que no li agraden els asiàtics. Segurament sigui veritat però serà l’excusa per puntuar més baix? El menjar en general agrada. Fins i tot a l’Oskar. “M’està convencent”, diu. Això sí, no ha faltat el comentari de cunyat. “La noia és guapeta”. Sobrava. 7’6, la millor nota fins ara. I amb raó. La proposta, malgrat ser arriscada, ha convençut.

| TV3

Parada final a Casau

L’última parada ens condueix fins a Casau, on Marc Ribas i l’equip de “Joc de Cartes” ens descobreixen La Petite Bohème, un restaurant amb un aire íntim i familiar, gestionat per Alex de Reina. Aquesta proposta destaca pel seu menjar casolà, la passió pel pernil i la cura amb què s’ofereix una bona selecció de vins. La senzillesa i la qualitat dels ingredients es posen al servei d’una cuina que vol fer sentir als comensals com a casa, però sense renunciar a detalls exquisits que omplen el plat de sabor i autenticitat.

L’Alex es defineix com una persona molt ‘campechana’. Un adjectiu que ha quedat molt devaluat en els darrers anys. El menjar ha tingut bastantes crítiques per errors d’execució. L’Oskar continua fent acudits que ‘sorprenen’ – per dir-ho d’una forma suau – a en Marc Ribas. 6’7 amb notes força equilibrades.

| TV3

El Sebas queda en evidència a la fase confrontació

La confrontació comença forta. El Sebas reconeix que ha anat a puntuar a la baixa. “Hi ha gent que juga amb estratègia i hi ha gent que juga amb el cor”, li respon la Denisse. En una cosa sí té raó. El 2 del Sebas al menjar del restaurant Ço d’Oskar és merescut. La cosa acaba malament. Després el Sebas es posa a la defensiva, reconeix que potser s’ha equivocat en la nota i s’acaba barallant amb la Denisse. Una Denisse que s’ha emocionat quan ha sabut que tenia la millor nota.

No hi ha sorpreses: Qui ha guanyat?

No hi ha hagut sorpreses el Pirenasian Bar guanya clarament. El vot del Marc ho acaba de confirmar. Un 9 consolida el restaurant de la Denisse en primera posició. Fins i tot ha guanyat el plat estrella, l’Aran Ramen. Un plat que fusiona la cuina asiàtica amb la d’alta muntanya. El Pirenasian Bar acaba el programa amb un 8’5, 1’4 punts que el segon classificat, la Petite Boheme.