'Com si fos ahir' del 13 de març: Situació límit per al Joel, totalment desprotegit

El capítol de 'Com si fos ahir' del pròxim dijous 13 de març arriba carregat de tensió, dubtes i preocupacions per als protagonistes. El Joel continua vivint una situació desesperada, ja que encara no ha aconseguit ingressar els diners que li exigeixen. Tot és un misteri. Qui hi ha darrere del xantatge? Sembla massa obvi que sigui el seu pare.

A xarxes socials, els seguidors de la sèrie han començat a elaborar teories i n’hi ha una que té força lògica. És evident que qui fa el xantatge sap que el Joel ha començat a treballar. I si el Ferni s’ho fa venir bé perquè en Joel necessiti la feina per pagar el xantatge? És una manera d’evitar que deixi la feina, com va fer el Jess.

El nerviosisme comença a dominar-lo, provocant una actitud sospitosa que ràpidament és percebuda per la Marta i el Salva. A tots els demana diners. Aquesta conducta desperta les alarmes de tots dos, que comencen a intuir que el Joel amaga alguna cosa greu. El Salva convenç la Marta per no intervenir. El Joel no dirà res a ningú i això dificulta que el puguin ajudar.

| TV3

La Marta diu NO a l'Ismael

Mentrestant, el Litus, amb la millor de les intencions, demana a la Marta que contracti l'Ismael per treballar a la Iaia. La Marta, però, es nega rotundament a acceptar aquesta proposta. Aquesta negativa no només provoca una situació incòmoda entre la Marta i el Litus sinó que, a més, agreuja la frustració de l'Ismael, que ja passa per un moment delicat personalment.

L'Aloma, que està cada cop més cansada del mal humor i les indecisions constants de l'Ismael, comença a plantejar-se si realment val la pena seguir endavant amb una situació que cada dia es fa més insostenible per a tots dos. L’actitud de la Marta, per altra banda, també és estranya. A l’avançament ofert després del capítol d’aquest dimecres hem vist com semblava que estava d’acord amb el seu nebot. Però ja sabem com és la Marta…

Molt mal ambient a la consultoria

A la consultoria, les coses tampoc milloren. La Noe intenta fer veure al Miquel que cal relaxar l’ambient, cada cop més tens i insostenible. El conflicte entre la Cèlia i el Miquel segueix creixent i és cada vegada més evident per a tots els membres de l’equip.

| TV3

La tensió acumulada podria explotar en qualsevol moment, amb conseqüències imprevisibles per al futur laboral de tots dos, especialment per a la Cèlia, que ha estat clarament afectada per aquesta situació durant les darreres setmanes.

On i a quina hora es podrà mirar el capítol de ‘Com si fos ahir’ del dijous 13 de març de 2025?

L'episodi d'aquest dijous començar a les quatre i cinc minuts de la tarda. Segons la programació oficial de TV3, durarà trenta-quatre minuts. Com cada dia, es podrà mirar en directe a TV3 i a la plataforma 3cat.