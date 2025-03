Mario Casas i una estrella de La Isla de las Tentaciones... parella sorpresa?

per Pol Nadal

El món del cor torna a estar en plena ebullició després de la inesperada aparició d?una nova parella sorpresa, protagonitzada per dues cares molt conegudes del panorama mediàtic actual. Encara que cap dels implicats ha confirmat oficialment la seva relació, diversos indicis apunten que alguna cosa podria estar passant entre ells.

Les xarxes socials s'han omplert ràpidament de rumors, fotografies i especulacions, generant tota mena de comentaris i teories. Però què hi ha de cert darrere d'aquesta possible història d'amor? Es tracta de Mario Casas, un dels actors més populars i atractius del panorama espanyol, i Melyssa Pinto, que va saltar a la fama per la seva participació a La Isla de las Tentaciones.

Tot i que fins ara cap dels dos ha confirmat oficialment aquesta relació, els senyals cada vegada són més clars i els seus seguidors no deixen d'especular sobre què hi podria haver entre tots dos.

Els han vist junts

Les especulacions van començar quan el compte d'Instagram 'La Cuernis', especialitzada en notícies de celebritats, va informar que Mario i Melyssa van ser vistos junts en un restaurant de luxe a Gran Canària. Segons testimonis, la parella va sol·licitar privacitat i va demanar que no se'ls fotografiés junts, cosa que va avivar les sospites sobre un possible romanç. A més, des de finals de febrer, tots dos es segueixen mútuament a les xarxes socials i han intercanviat 'likes' en diverses publicacions, cosa que indica una creixent proximitat entre ells. ​

| Telecinco

Aquesta trobada a Canàries no seria la primera, ja que se'ls va veure junts a Madrid el passat 22 de febrer, en el que semblava ser una cita romàntica. Encara que no hi ha imatges públiques de tots dos junts, el restaurant a Gran Canària va compartir una foto de Mario Casas amb el xef de l'establiment, confirmant la seva presència a l'illa durant aquells dies. ​

Declaracions oficials i reaccions

Fins al moment, ni Mario Casas ni Melyssa Pinto han confirmat o desmentit aquests rumors. No obstant això, fonts properes a tots dos han manifestat sorpresa davant la notícia, indicant que, de ser cert, estarien portant la seva relació amb molta discreció. El periodista Javier de Hoyos va mencionar que persones pròximes a la parella desconeixien aquest possible romanç, cosa que suggereix que podrien estar en les etapes inicials de la seva relació. ​

A les xarxes socials, els seguidors de tots dos han expressat entusiasme davant la possibilitat d'aquesta nova parella, destacant la química que podrien tenir junts. Mentrestant, Melyssa ha mantingut un perfil baix a les seves plataformes digitals, cosa que ha incrementat les especulacions sobre la seva vida personal.​

Mario Casas, conegut per la seva discreció en assumptes personals, continua enfocat en la seva carrera actoral. Recentment, va presentar la seva última pel·lícula, 'El secreto del orfebre', al programa 'El Hormiguero', on va evitar parlar sobre la seva vida sentimental.​

| Instagram, XCatalunya

Carrera de Mario Casas

Mario Casas Sierra, nascut el 12 de juny de 1986 a A Corunya, ha consolidat una exitosa carrera en el cinema i la televisió espanyola. El seu debut a la petita pantalla va ser el 2005 amb aparicions en sèries com 'Obsessió' i 'Motivos personales'. No obstant això, la seva gran oportunitat va arribar el 2006 en protagonitzar 'SMS: Sin miedo a soñar', on va interpretar Javi Llorens.​

El reconeixement massiu va arribar amb el seu paper d'Aitor Carrasco a 'Los hombres de Paco' (2007-2010), sèrie que li va atorgar popularitat nacional. Al cinema, va destacar en pel·lícules com 'Fuga de cerebros' (2009) i 'Mentiras y gordas' (2009), consolidant-se com un dels actors joves més prometedors d'Espanya.​

La seva interpretació d'Hache a 'Tres metros sobre el cielo' (2010) i la seva seqüela 'Tengo ganas de ti' (2012) li van valer l'estatus d'ídol juvenil. Posteriorment, va participar en projectes de renom com 'Palmeras en la nieve' (2015) i 'Contratiempo' (2016), demostrant la seva versatilitat actoral.​

El 2020, el seu paper a 'No matarás' li va atorgar el Premi Goya al Millor Actor Protagonista, consolidant la seva posició en la indústria cinematogràfica espanyola. Recentment, ha explorat nous horitzons, debutant com a director amb 'Mi soledad tiene alas' (2023), protagonitzada pel seu germà Òscar Casas.