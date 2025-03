Surt a la llum informació del Yoyas que deixa en evidència investigadors i veïns

La recent detenció de Carlos Navarro, conegut popularment com a 'El Yoyas', ha sacsejat el panorama mediàtic espanyol. Després de romandre pròfug durant més d'un any i mig, la seva captura ha revelat detalls sorprenents sobre la seva vida en la clandestinitat i ha posat en dubte l'eficàcia de les investigacions policials i la complicitat d'alguns veïns.

L'evidència surt a la llum

Carlos Navarro, exconcursant de 'Gran Hermano 2' i condemnat a cinc anys i vuit mesos de presó per maltractament habitual i lesions contra la seva exparella, Fayna Bethencourt, va decidir no presentar-se a presó el novembre de 2022, convertint-se en fugitiu de la justícia. Durant 19 mesos, el seu parador va ser un misteri, fins que les autoritats el van localitzar en un habitatge apartat a Torre de Claramunt, Barcelona, propietat del seu pare. La detenció es va produir sense resistència física, encara que Navarro havia implementat diverses mesures per evitar ser capturat, com mantenir les persianes baixades i evitar sortir de l'habitatge.

| Google Maps, Policía Nacional, XCatalunya

No obstant això, testimonis de veïns han revelat que, durant el seu temps en fuga, 'El Yoyas' no va romandre completament ocult. Alguns residents de la zona asseguren haver-lo vist en bars locals i comprant tabac, cosa que suggereix que duia una vida relativament normal a la comunitat. Aquestes declaracions posen en evidència possibles fallades en les investigacions i l'aparent indiferència o complicitat de certs veïns davant la presència d'un fugitiu condemnat per violència de gènere.

Declaracions oficials i reaccions

La detenció de Navarro ha generat una onada de reaccions, especialment per part de Fayna Bethencourt, qui ha compartit la seva experiència de maltractament en diversos mitjans. En una recent entrevista, Fayna va recordar com Navarro l'aïllava, controlava la seva vida financera i li prohibia sortir fins i tot a llocs bàsics. A més, va relatar episodis de violència extrema, com quan Navarro va trencar el seu ordinador portàtil per un comentari innocent en una de les seves publicacions.

D'altra banda, el pare de Carlos Navarro ha admès haver ajudat el seu fill durant la seva fuga, justificant la seva acció per l'amor paternal. Aquesta confessió ha generat controvèrsia i ha posat en dubte la responsabilitat dels familiars en casos d'encobriment.

| Policía Nacional

Les autoritats, per la seva banda, han estat criticades per la demora en la captura de Navarro i per no haver detectat la seva presència en una comunitat on, segons testimonis, era vist amb freqüència. Aquest cas ha reobert el debat sobre l'eficàcia dels protocols de cerca i captura a Espanya, especialment en situacions on el fugitiu compta amb suport familiar i comunitari.as.com