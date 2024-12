'Com si fos ahir' de l'11 de desembre: Apareix l'Ismael

Poques coses han avançat al capítol de ‘Com si fos ahir’ d’aquest dimarts. El més interessant ha estat veure la cara del Salva quan el Joel ha parlat del pis de la seva mare. Li han fet una compra al supermercat ja que la Isabel es troba en una mala situació econòmica. Un dels productes l’ha comprat el Joel per ell, per quan hi vagi, ha dit. Ara que el seu pare és a presó, és lògic que s’intensifiqui la relació amb la seva mare però al Salva se l’ha vist preocupat.

Aquest dimecres tornarem a veure escenes de la trama principal d’aquests darrers dies. Serà la trama que marcarà el ‘final’ abans de l’aturada habitual de Nadal. Veurem que a la Noe li sembla veure l'Ismael a l'hospital on hi ha la Mari Carmen ingressada.

La realitat és que veu un jove de lluny, encaputxat. No se’l reconeix gaire bé però segurament sí sigui l’Ismael, que té remordiments pel què va fer a la Mari Carmen. La Noe el crida però ell, evidentment, no es gira. Ho parla amb el Miquel però després creu que s'ho ha imaginat i decideix no dir-li res al Litus. Tot fa pensar que sí es tracta de l'Ismael.

| TV3, Vectortradition, XCatalunya

La Gemma intenta posar ordre a l'autoescola

En una segona trama es va notant el pas de l’huracà Gemma per l’autoescola. És una gran professional. Clara, directa i eficaç tot i que això a vegades no agrada, especialment a aquells que prefereixen mètodes més ‘amables’ però que no van enlloc. Els treballadors de l'autoescola es queixen dels canvis que està fent la Gemma. Vol canvis en els horaris i fer fora el Pepe ja que considera que no aporta gaire res. El Toni es troba malament i no està massa pendent de res, de fet tampoc pregunta a la seva filla per les proves per entrar a l’escola de Policia.

La Cati prepara una nova jugada

Finalment, l'Agustí i el Marcel (Nil Cardoner) van a casa la Cati a arreglar-li unes goteres. La dona li explica al Marcel que la Korinna no ha pogut anar a Bamberg perquè ha perdut la documentació. La Cati veu que el Marcel encara n'està penjat. Està boicotejant la relació del seu fill amb la Korinna i ara mourà més fils. Vol fer anar tots com a titelles.

| TV3

On i a quina hora es podrà mirar el capítol de ‘Com si fos ahir’ del dimecres 11 de desembre de 2024?

El capítol de meitat de setmana de ‘Com si fos ahir’ començarà a les quatre i quatre minuts. Ho farà lleugerament abans que el capítol d’avui, que no ha començat fins gairebé un quart de cinc. Segons la programació oficial de TV3 durarà una mica més de quaranta minuts. El que no varia és el lloc d’emissió. Com cada dia, a TV3 i a la plataforma 3cat.