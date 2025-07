Tom Cruise, obligat a prendre una decisió amb Ana de Armas: ja no hi ha marxa enrere

Els fans d'Oasis han viscut un moment històric: la banda britànica ha tornat als escenaris el passat 25 de juliol. El concert va tenir lloc a l'emblemàtic estadi de Wembley, a Londres, i milers de persones hi han assistit, entre elles, moltes cares conegudes, com Tom Cruise i Ana de Armas, que van assistir junts al concert.

Dua Lipa i el seu promès, Callum Turner, no s'ho han volgut perdre: han ballat, cantat i compartit l'emoció del públic. Però no han estat els únics famosos a la graderia; una altra parella molt famosa hi ha estat també. Es tracta de Tom Cruise i Ana de Armas.

| Europa Press, xcatalunya.cat

Tots dos actors han estat vistos entre el públic i han gaudit del concert com dos fans més. No han buscat cridar l'atenció, no han posat per a càmeres.

Tom Cruise i Ana de Armas enxampats per un fan en un concert

Tanmateix, han estat gravats sense voler. Un fan del grup s'ha gravat a si mateix, emocionat, i no sabia que just darrere hi havia Tom i Ana. El vídeo ha corregut com la pólvora a les xarxes socials.

Les imatges han parlat per si soles perquè s'ha vist els actors rient, ballant i compartint mirades còmplices. La naturalitat del moment ha sorprès molts, però també ha generat una situació inesperada.

Després de difondre's el vídeo, Tom Cruise ha hagut de prendre una decisió. Ha estat un gest simple, però molt significatiu: ha decidit posar amb el fan que els va gravar.

El jove, en reconèixer l'actor, li ha demanat una fotografia i Tom no ho ha dubtat. Ho ha acceptat amb un somriure. Ana de Armas, al seu costat, també s'ha mostrat propera.

Tom Cruise i Ana de Armas estan en el seu millor moment

Aquest gest ha estat interpretat per molts com una confirmació. La relació entre Tom i Ana sembla estar en un moment dolç. No s'han amagat, no han evitat l'atenció; al contrari, han deixat clar que ja no hi ha marxa enrere.

| GTRES, xcatalunya.cat

La parella ha assistit unida a un dels esdeveniments més esperats de l'any. Han compartit una nit màgica i ho han fet com dues persones que gaudeixen del present, sense por al que diran.

Les xarxes no han trigat a reaccionar i els fans de la parella han celebrat aquest moment. El vídeo, ja viral, ha estat vist milions de vegades i molts es pregunten si aquesta aparició pública marca un abans i un després. Per ara, l'únic segur és que Tom Cruise ha pres una decisió i Ana de Armas ha estat amb ell.