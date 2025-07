Anunci inesperat de Ronna Keith, vídua de Papuchi, a 'TardeAR': 'Els nostres fills…'

per Daniel H. Marín

Ronna Keith ha reaparegut aquest dimarts al plató de TardeAR a través d'una entrevista gravada per al programa de televisió. Ho ha fet amb un objectiu clar: retre homenatge al seu marit, el doctor Julio Iglesias Puga, més conegut com Papuchi. El seu testimoni ha emocionat profundament el públic i els col·laboradors del programa perquè ha confessat que: "Els nostres fills adoren Espanya".

La vídua del recordat metge ha recordat, visiblement emocionada, com va conèixer el pare del cantant Julio Iglesias i ha explicat que tot va passar el 1990. “Passejava per Madrid amb unes amigues quan ell em va veure”, ha rememorat.

| Telecinco

Papuchi va sentir un flechazo instantani. “Em va convidar a prendre alguna cosa i des de llavors no ens hem separat”, ha dit Ronna Keith amb tendresa en recordar el moment en què va conèixer l'amor de la seva vida.

Així va començar la història d'amor entre Ronna Keith i Papuchi

No va importar la diferència d'edat entre ells. Papuchi tenia 48 anys més que ella, però el seu amor va ser sòlid i el 2002 van passar per l'altar. No es van separar ni un sol dia fins a la mort del doctor, el desembre de 2005.

Papuchi va morir als 90 anys després d'una inesperada aturada cardiorespiratòria i només uns dies abans havia anunciat el segon embaràs de Ronna. Ningú s'esperava aquell desenllaç perquè Julio Iglesias Puga desbordava vida, energia i vitalitat. Sempre va ser un personatge espontani, divertit, entranyable i havia eclipsat tota la família amb la seva simpatia.

D'aquella història d'amor van néixer dos fills: Jaime Nathaniel i Ruth. Són germans de Julio Iglesias i oncles de Chábeli, Enrique i Julio José.

| Telecinco

“Soc Ronna i soc aquí per parlar sobre el doctor Iglesias, que va ser el meu marit. Vull recordar els moments bonics”, ha començat explicant.

Ronna Keith parla sobre els seus fills amb Papuchi a TardeAR

Ara, Ronna ha volgut fer un anunci molt personal. “Els nostres fills adoren Galícia”, ha revelat. “Intento viatjar a Espanya sovint perquè coneguin el lloc d'on és el seu pare”, ha confessat davant una audiència visiblement emocionada.

Però no ha estat l'únic perquè també ha explicat que, durant tots aquests anys, els ha parlat constantment del seu pare. “Vull que sàpiguen que era una bona persona”, ha afirmat. Ha recordat el seu caràcter alegre i les seves ganes de viure.

La seva intervenció ha estat breu, però intensa. Ronna ha conquerit els presents amb la seva sinceritat. El nom de Papuchi ha tornat a brillar, una vegada més, a televisió.