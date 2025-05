La picada d'ullet de Lamine Yamal a Leo Messi durant la rua del Barça

En l'univers Barça, poques imatges han assolit tanta popularitat com aquella entranyable foto en què un nadó Lamine Yamal compartia escena amb el mateix Leo Messi. Aquell instant, capturat fa més d'una dècada a les entranyes del Camp Nou, es va convertir en símbol del que representa la pedrera blaugrana i la transmissió de talent i valors entre generacions.

Ara, el jove prodigi del Barça ha decidit retre un homenatge molt especial a aquell record durant la multitudinària rua de celebració del títol de Lliga.

Un detall que no va passar desapercebut

Enmig de l'eufòria i el bullici de la rua blaugrana, amb milers d'aficionats abrigant els seus ídols des de les voreres de Barcelona, un detall va cridar especialment l'atenció dels més observadors. Lamine Yamal, una de les grans sensacions de la temporada i ja referent indiscutible del primer equip, va aparèixer a l'autobús descobert lluïnt una samarreta amb la mítica imatge. Llavors tot just era un nadó i ni ell mateix podia imaginar el destí que l'esperava.

| YouTube

El gest, captat per les càmeres i difós a les xarxes socials i programes esportius com El Chiringuito TV, no va trigar a viralitzar-se. La imatge de Lamine Yamal amb la samarreta va desfermar una onada de comentaris entre els aficionats, que van interpretar l'elecció com un clar gest d'admiració i respecte cap a l'astre argentí, considerat per molts el millor jugador de la història del club i del futbol en general.

De la cuna a l'estrellat: el vincle amb Messi

Per a Lamine Yamal, la història amb Messi no és només una anècdota gràfica. Des de ben petit, el seu entorn familiar i els mateixos tècnics de La Masia destacaven la seva devoció pel “10” i la seva habilitat per imitar alguns dels gestos tècnics de l'argentí.

Aquella foto de nadó en braços de Messi, en realitat, va ser el primer contacte de Yamal amb el vestidor professional del Barça, gràcies a un esdeveniment especial per a les famílies de la pedrera.

Anys després, la trajectòria del jove extrem ha seguit la senda dels grans talents formats a la Masia: debut precoç, confiança absoluta dels tècnics i una progressió meteòrica que l'ha convertit en el futbolista revelació del campionat. Als seus 17 anys, Lamine Yamal ja ha batut rècords de precocitat a LaLiga i a la Champions, i és considerat un dels futurs pilars del club.

La reacció de l'afició i el simbolisme de la samarreta

Les xarxes socials van cremar amb el detall de Lamine Yamal. Molts aficionats van recordar com, en ple auge del cicle guanyador de Messi, es parlava ja a la Masia d'un “nen prodigi” que tenia en l'argentí el seu gran referent. La foto de la rua, posada en paral·lel amb la imatge de fa anys, s'ha convertit en un dels mems més tendres i virals de la celebració.

| F.C. Barcelona

Diversos exjugadors i companys de vestidor van aprofitar per felicitar a Lamine públicament, destacant el missatge d'humilitat i orgull que transmet al recordar els seus orígens. Fins i tot dins del club, la imatge va ser rebuda com un símbol de continuïtat i com una mostra més del vincle especial entre les llegendes del passat i les estrelles del futur.

El gest de Lamine Yamal a Leo Messi durant la rua del Barça transcendeix l'anècdota i es converteix en un missatge d'esperança i futur per al barcelonisme. En un moment en què el club aposta fort per la pedrera i la identitat blaugrana, gestos com aquest demostren que el llegat de figures com Messi segueix viu en els nous ídols que ja il·luminen el Camp Nou.

Serà Lamine Yamal el pròxim gran emblema del Barça? Per ara, la seva història ja forma part d'aquesta mística blaugrana on cada detall compta i on la memòria es vesteix, literalment, de samarreta.