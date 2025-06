First Dates: Una mujer de Girona rechaza a su cita porque es independentista

En una reciente emisión de "First Dates", el popular programa de citas de Cuatro, se vivió un encuentro que ha generado un notable revuelo en redes sociales y medios de comunicación. La protagonista, Isabel, una mujer de 66 años oriunda de Girona, dejó claro desde el inicio que no estaba dispuesta a comprometer sus principios ni a adaptarse a nadie. Su cita, Pere, un barcelonés de 64 años, no logró conquistarla, y las diferencias entre ambos se hicieron evidentes desde los primeros minutos.

Isabel se esperaba más

Isabel se presentó como una mujer independiente y segura de sí misma, marcada por la pérdida de su esposo tras 43 años de matrimonio. Buscaba una relación sin convivencia y con alguien que compartiera su estilo de vida activo y saludable. Sin embargo, al conocer a Pere, su primera impresión fue negativa: lo describió como "gordo" y comentó que, a pesar de ser más joven, "parece mi padre".

Durante la cena, las diferencias entre ambos se acentuaron. Pere confesó que no le gustaba hacer ejercicio y que prefería pasar el tiempo en redes sociales. Además, reveló que no buscaba compromiso y que había tenido relaciones con mujeres casadas, lo que Isabel no compartía.

| Mediaset

El punto de inflexión llegó cuando Pere declaró ser "catalán, catalán" y "independentista". Isabel, contundente, respondió: "No quiero un catalán independentista y radical porque solo hablan de lo mismo". A esto se sumó la rivalidad futbolística, ya que Pere es seguidor del FC Barcelona, mientras que Isabel es del Real Madrid.

Una cita que se hizo viral

Isabel explicó su decisión de no continuar con la cita argumentando que Pere era "todo lo contrario" a ella: independentista, del Barça, sedentario y sin interés por el baile. Pere, por su parte, aceptó la decisión y comentó que Isabel era "demasiado delgadita" para su gusto.

Con este capítulo, quedan claras las diferencias en aspectos fundamentales, como la política y el estilo de vida, pueden ser determinantes en la búsqueda del amor. ¿Es posible encontrar pareja dejando de lado estas diferencias o son, en realidad, insalvables? El debate está servido.

| First Dates

Veamos el vídeo:

¿Mismos aficiones y misma ideología?

A menudo nos preguntamos si para que la pareja funcione es necesario que las partes tengan la misma ideología o, al menos, las mismas aficiones.

A favor

Compartir una ideología política o social puede facilitar la toma de decisiones conjuntas y reducir conflictos en temas fundamentales como la educación de los hijos, la gestión financiera o la participación en eventos sociales. Según un estudio de la Universidad de Colorado en Boulder, las parejas con afinidad ideológica y nivel educativo similar tienden a tener relaciones más estables y satisfactorias .

Practicar hobbies o aficiones en común permite pasar tiempo de calidad juntos, lo que fortalece la intimidad y la confianza. Actividades compartidas como el deporte, la música o el voluntariado pueden convertirse en pilares de la relación, ayudando a mantener la conexión emocional.

| Cuatro, XCatalunya

Cuando ambos miembros de la pareja comparten valores y pasatiempos, es menos probable que surjan desacuerdos significativos. Esto puede traducirse en una convivencia más armoniosa y en una mayor facilidad para resolver los problemas que puedan surgir en el día a día.

En contra

Tener intereses y opiniones diferentes puede enriquecer la relación, permitiendo que cada miembro aporte perspectivas únicas. La diversidad en la pareja puede fomentar el crecimiento personal y evitar la monotonía.

Compartir todas las aficiones y creencias puede llevar a una fusión excesiva de identidades, donde uno o ambos miembros de la pareja pierden su sentido de individualidad. Es importante mantener espacios personales y actividades independientes para preservar la salud emocional.

Aunque las diferencias pueden ser enriquecedoras, si no se manejan con respeto y comunicación efectiva, pueden convertirse en fuentes de conflicto. Es esencial establecer límites claros y fomentar un ambiente de tolerancia para que las discrepancias no dañen la relación.