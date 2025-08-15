Desvelan por fin la causa de la muerte de Jackie Bezos (78 años), madre de Jeff Bezos

Jeff Bezos ha vivido uno de los momentos más dolorosos de su vida. Apenas ha pasado un mes desde su boda con Lauren Sánchez. El fundador de Amazon celebró en Venecia uno de los días más felices de su vida y ahora, la alegría se ha visto empañada por la muerte de Jackie Bezos.

El empresario ha anunciado en sus redes sociales que su madre, Jackie Bezos, ha fallecido a los 78 años. La primera accionista de Amazon ha muerto en Miami. Su hijo se encontraba de luna de miel en España cuando ha recibido la noticia.

| Redes sociales

La confirmación ha llegado de la mano de Bezos y lo ha hecho a través de un emotivo mensaje publicado en su cuenta de Instagram. En él, ha querido despedirse de su madre con unas profundas palabras. También le ha agradecido todo lo que han compartido juntos.

Jeff Bezos destapa la causa de la muerte de Jackie Bezos

Jackie Bezos deja un gran legado familiar: Un marido, tres hijos, once nietos y un bisnieto. Todos se han reunido en Miami para darle el último adiós.

Jeff ha hecho un breve recorrido por la historia de su madre: “Su adultez comenzó un poco pronto cuando se convirtió en mi madre a la tierna edad de 17 años”. “No debe haber sido fácil, pero ella lo hizo todo funcionar, se abalanzó sobre la tarea de amarme con ferocidad. Trajo a mi padre al equipo unos años más tarde y luego agregó a mi hermana y hermano a su lista de personas para amar, proteger y nutrir”.

| Europa Press

El empresario ha destacado que esa lista de personas nunca dejó de crecer. “Siempre dio mucho más de lo que pidió”, ha recordado.

Bezos también ha revelado el motivo del fallecimiento. “Después de una larga lucha contra la demencia por cuerpos de Lewy, falleció hoy, rodeada de tantos de nosotros que la amábamos: sus hijos, nietos y mi padre. Sé que sintió nuestro amor en esos momentos finales, todos fuimos muy afortunados”.

Jeff Bezos está afectado por la pérdida de Jackie Bezos

Junto al texto, ha compartido varias imágenes. En ellas se puede ver la historia de superación de su madre. Momentos familiares, recuerdos entrañables y sonrisas que hoy duelen.

Con estas palabras, Bezos ha querido rendir homenaje a la mujer que marcó su vida y así se ha confirmado la causa de su muerte: la demencia por cuerpos de Lewy. Una enfermedad cruel. Un adiós lleno de amor.