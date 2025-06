Dues ministres s’afegeixen a la llarga llista d’amants de Joan Carles I

El rei emèrit Juan Carlos I torna a estar al centre de la polèmica. Després d'anys esquitxat per romanços amb conegudes figures de la faràndula —com Bárbara Rey— ara surten a la llum rumors sobre suposades relacions amb dues ministres de l'actual Govern. L'acusació parteix del periodista Joaquín Abad, que afirma que aquestes noves revelacions formaran part del llibre de memòries del monarca, titulat Reconciliació.

Rumors que ressorgeixen després de Reconciliació

Segons Abad i col·laboradors com Laura Rodríguez i Javier Bleda, l'entorn de Juan Carlos I ha ocultat amb força cautela aquests possibles nous afers. Les declaracions apunten que Juan Carlos podria sumar almenys dues ministres més a la ja llarga llista d'amants, ampliant la seva vida íntima més enllà dels escàndols coneguts.

Aquestes acusacions coincideixen amb la imminent publicació del seu llibre, prevista per al novembre; molts mitjans especulen que es tracta d'una estratègia d'"autopromoció" per neutralitzar aquestes informacions.

| Getty Images, Casa Real, XCatalunya

La vida de Joan Carles I, molt seguida pels mitjans de comunicació

La vida sentimental de Juan Carlos I ha estat objecte d'escrutini des de fa dècades. El seu vincle amb Bárbara Rey es va confirmar per imatges i àudios als anys noranta, que van mostrar una relació intensa i polèmica. Allò va provocar no només titulars a la premsa, sinó denúncies per xantatge i filtracions d'arxius secrets, incloent-hi àudios descrits com a “comprometedors”. Anys més tard, el cas Corinna va reobrir el debat sobre la seva vida privada i l'abast de la seva influència fora de l'agenda pública.

Silenci des de la Casa Reial

De moment, des de La Zarzuela no hi ha hagut cap confirmació ni rectificació sobre les suposades ministres. La Casa Reial es limita a assenyalar que qualsevol referència a relacions del passat no té repercussió institucional, i que el rei emèrit se centrarà en la narrativa del seu llibre. Mentrestant, el Govern no ha emès cap comunicat oficial al respecte.

És important subratllar que, si es comprovessin aquestes relacions amb altes figures actuals, sorgirien diverses implicacions polítiques i de privacitat. Els fets descrits per Abad són, per ara, rumors protegits amb “prefaci editorial”. I encara que es presentin en un context de memòria personal, podrien provocar una onada d'especulacions i preguntes en seu parlamentària.

| ACN, Casa Real, XCatalunya

Estratègia del rei emèrit

Aquest nou episodi subratlla la capacitat del rei emèrit per convertir la seva vida privada en notícia pública, just en el moment en què pretén explicar la seva versió oficial. Davant tanta informació, les preguntes són clares. Estem davant d'un intent de netejar la seva imatge o davant d'una revelació genuïna de confessions inconfessables?