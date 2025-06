El missatge emotiu de Manel Fuentes al seu fill

per Duna Costa

Quan es tracta d’un pare que ha dedicat la seva vida a entretenir, veure aquella mateixa espurna brillar en el seu fill és un moment únic. Manel Fuentes, presentador de referència a Tu cara me suena, ha compartit un missatge que ha emocionat tant el seu entorn com els seus seguidors, especialment en rememorar el dia en què es va convertir en pare.

Moments emotius en públic

Durant un concert tribut a Bruce Springsteen a Sant Joan Despí aquest 22 de juny, Manel va aprofitar per recordar una cosa molt especial. Aquell mateix dia, vint-i-tres anys enrere, el seu fill gran, Max, va arribar al món.

Al seu compte d’Instagram va expressar: “Fa 23 anys em vaig convertir en pare per primera vegada… això va per a tu, Clara i Max”. Així, entre acords i aplaudiments, el presentador va mirar enrere i va esbossar una emotiva reflexió sobre la família que ha construït amb la seva parella, Clara Cabezas.

No era la primera vegada que Manel compartia aquests sentiments. El 2020, va convidar tothom a conèixer oficialment en Max, quan aquest va fer divuit anys: “Avui… fa 18 anys el cavaller de la meva dreta em va fer pare... T’admiro, et dono suport i t’estimo incondicionalment. Estimat Max, que els vents et siguin sempre favorables”. Aquelles fotos mostraven la seva evolució, celebrant amb senzillesa i proximitat.

Les vives imatges i el text de Manel van generar una allau d’afecte i reconeixement: seguidors van elogiar la semblança entre pare i fill i van definir en Max com un “noi guapíssim i somrient”.

Fins i tot a televisió, al programa Y ahora, Sonsoles, Manel va presentar el seu fill, que va rebre elogis per la seva simpatia i naturalitat al plató. Va ser un moment per guardar a la memòria del públic i de la família.

Perfils similars

Tot i que les aparicions públiques d’en Max han estat molt limitades, sabem que ha heretat la passió per la música i l’esport, qualitats que ha mostrat a les xarxes. A més, fonts recents revelen que el 2024 es va graduar en finances per ESADE i a la Universitat d’Illinois.

Ara treballa com a analista financer a Banc Sabadell. El seu perfil és el d’un jove centrat, competent i discret, que compagina l’herència mediàtica familiar amb la seva pròpia vocació professional.

Més enllà de la música, Manel ha deixat clar el valor de la família. A les xarxes va afirmar que ara dedica més temps a estar al costat de Clara i els nens. Durant el concert a Sant Joan Despí, aquesta idea va ressonar amb més força. No era només un tribut a Springsteen, sinó una celebració d’una vida construïda junts gràcies a la seva complicitat.