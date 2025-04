Cristina de Borbó veu una mà negra contra el seu fill Pablo

En el dinàmic món de l'handbol espanyol, pocs noms han ressonat amb tanta força en els últims temps com el de Pablo Urdangarin. El jove esportista, fill de la infanta Cristina i Iñaki Urdangarin, ha demostrat una evolució notable en la seva carrera, consolidant-se com una peça clau en el Fraikin BM Granollers. No obstant això, la seva absència en les convocatòries de la Selecció Espanyola ha generat un debat que transcendeix el merament esportiu.​

Un ascens meteòric en l'handbol nacional

Des de la seva incorporació al Granollers el 2023, Pablo ha mostrat un creixement constant. La seva capacitat per adaptar-se a diferents posicions a la pista, passant d'extrem dret a lateral, ha estat destacada per experts i aficionats.

Partits recents evidencien el seu impacte: un gol decisiu en els últims segons contra el Logronyo i una actuació estel·lar davant el FC Barcelona, on va anotar sis gols i va proporcionar cinc assistències, evitant que el seu antic equip es proclamés campió de lliga en aquell encontre.

L'enigma de la no convocatòria

Malgrat el seu rendiment excel·lent, Pablo no ha estat convocat per la Selecció Espanyola per a esdeveniments de gran envergadura, com els Jocs Olímpics de París 2024 i el Campionat Mundial d'Handbol Masculí 2025. Aquesta situació ha generat interrogants en l'entorn esportiu i familiar del jugador. Alguns afins suggereixen que el seu cognom podria ser un factor determinant en aquesta exclusió, insinuant que el seu llinatge reial i els antecedents del seu pare podrien estar influenciant les decisions federatives. ​

La reacció de Cristina de Borbó

En entrevistes recents, Pablo ha abordat la pressió mediàtica que comporta el seu cognom. Ha expressat que, encara que és conscient de les comparacions amb el seu pare, busca forjar el seu propi camí en l'handbol. Destaca el suport constant d'Iñaki Urdangarin, especialment en aspectes mentals i emocionals relacionats amb l'esport. ​

D'altra banda, la infanta Cristina ha manifestat la seva inquietud respecte a la situació del seu fill. Fonts properes indiquen que ha arribat a consultar directament amb el rei espanyol Felip VI sobre possibles influències que estiguin limitant la projecció de Pablo en l'àmbit esportiu nacional. ​

El simbolisme darrere del dorsal 77

Un detall que no passa desapercebut és l'elecció del número 77 a la samarreta de Pablo. Aquest dorsal és un homenatge directe al número 7 que el seu pare, Iñaki, va lluir durant la seva carrera. A més, el cognom "Urdangarin" apareix complet a la seva samarreta, una declaració d'identitat i orgull familiar que alguns interpreten com un missatge subtil però ferm sobre les seves arrels i aspiracions. ​