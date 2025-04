Nou veto de Letícia Ortiz decidint per les seves filles

per Mireia Puig

La reina Letícia sempre ha mostrat una actitud protectora cap a les seves filles, la princesa Leonor i la infanta Sofia, procurant mantenir-les allunyades de les controvèrsies que han envoltat la família reial espanyola. Aquesta postura s'ha intensificat en els últims temps, especialment pel que fa a la relació amb el rei emèrit Joan Carles I.

Què ha fet ara?

Recentment, s'ha evidenciat una creixent preocupació al Palau de la Zarzuela per la seguretat i privacitat de la princesa Leonor durant la seva formació al vaixell escola Juan Sebastián Elcano.

Durant una escala a Montevideo, Uruguai, el 6 de març, la princesa va ser fotografiada a la platja juntament amb els seus companys, imatges que posteriorment van ser publicades per la revista "Diez Minutos".

| Instagram, Casa Real

Aquest incident ha generat un intens debat sobre la protecció de la intimitat dels membres de la família reial i l'eficàcia de les mesures de seguretat implementades.

A més, s'han produït altres situacions que han posat en dubte la privacitat de la princesa, com la difusió d'imatges obtingudes de càmeres de seguretat en un centre comercial de Xile. Aquests esdeveniments han incrementat la preocupació de la reina Letícia, qui ha pres mesures dràstiques per reforçar la seguretat de les seves filles i limitar la seva exposició pública.

Declaracions oficials i reaccions

Fonts properes a la Casa Reial han indicat que la reina Letícia ha mostrat el seu profund descontentament per la publicació de les fotografies de la princesa Leonor a la platja, considerant inacceptable que es vulnerés la seva intimitat d'aquesta manera. Segons informes, la monarca ha exigit la destitució de diversos membres de l'equip de seguretat responsables de la protecció de la seva filla durant el viatge, assenyalant que no van complir adequadament amb el seu deure.

| Casa Real, XCatalunya

Experts en la Casa Reial, com la periodista Lorena Vázquez, han assenyalat que la reina Letícia està especialment preocupada per la possible publicació d'imatges de la seva filla en situacions privades, recordant experiències passades en què la seva pròpia privacitat va ser compromesa.

Vázquez destaca que existeix una campanya clara des de la Zarzuela per preservar la intimitat de l'hereva al tron i que, encara que hi ha llibertat d'expressió, s'ha de tenir cura de no cosificar la seva imatge.

D'altra banda, la relació entre la reina Letícia i el rei emèrit Joan Carles I ha estat objecte d'atenció mediàtica. S'ha informat que la reina ha pres mesures per limitar el contacte de les seves filles amb el seu avi, buscant protegir-les de les controvèrsies que han envoltat l'emèrit en els últims anys. Aquesta decisió ha generat tensions dins de la família reial, però reflecteix la determinació de la reina Letícia per salvaguardar la imatge i el benestar de les seves filles.