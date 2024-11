La filla de Joel Joan, Etna, i els seus èxits a Youtube

per Sergi Guillén

Joel Joan és un dels actors i directors més reconeguts de Catalunya. El català és famós pel seu estil directe i els seus papers en cinema i televisió, destacant-se especialment per la seva participació en sèries com Plats Bruts. La seva trajectòria al món del cinema i la televisió ha estat molt prolífica.

Amb un enfocament cap a projectes que reflecteixen la cultura catalana i els temes d'actualitat. El caràcter extravertit i el compromís amb causes socials i polítiques han consolidat la seva imatge com un dels actors més emblemàtics de tot el panorama cultural català. Una de les relacions personals més comentades de Joel Joan va ser amb Mónica Glaenzel.

Qui també és actriu i va compartir escenari amb ell en diversos projectes. La relació, encara que va acabar fa anys, va captar l'atenció dels mitjans a causa de la forta química que tots dos transmetien tant a la pantalla com a fora. Tot i la separació, la parella va mantenir una relació professional que ha perdurat en diversos dels seus treballs conjunts, reflectint un respecte i una admiració mútua per les seves carreres artístiques.

| Instagram

La filla que tenen en comú

Durant els seus anys com a parella, els dos intèrprets van tenir una filla, Etna, que fa poc ja va fer 20 anys. La jove, a diferència dels seus pares, és força més tímida i prefereix mantenir-se al marge de les càmeres. Tot i això, ha heretat per dir-ho així la passió de Joan i Mònica pel setè art.

Etna també té una vocació d'artista, però a diferència dels seus pares, ella prefereixi mantenir-se al marge de les càmeres i treballar-hi darrere. La jove fins i tot ja ha fet diversos curtmetratges, tant com a directora com també guionista. Aquests es poden veure a través del seu canal de Youtube 'Etna Joan Glaenzel', on té fins a dos curtmetratges amb força reproduccions.

El primer, 'Crise', el va publicar ja fa tres anys i compta amb gairebé 3.000 visualitzacions. D'altra banda, fa pocs mesos va pujar un petit documental de 6 minuts anomenat 'A Day in Berlin: The Documentary'. Aquest encara no ha superat les mil visites, però sens dubte és una mostra perfecta del talent que la jove té.

CRISE

Aquest segon metratge ho va fer a Berlin, on viu i fa vida paral·lela alhora que també és a Barcelona. El mateix Joel Joan, en una entrevista recent, va parlar de com està acceptant que la seva filla ja s'està fent gran i li ha de donar més llibertat per fer el que ella vulgui.

"Li deixo fer tot: jo sóc dels que pensa que deixant la responsabilitat als adolescents. El que fas és responsabilitzar-los i dir-los d'acord, jo et deixo marxar però llavors tu ets responsable del que facis, si jugues amb la teva vida, la teva salut", explicava.