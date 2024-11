La hija de Joel Joan, Etna, y sus éxitos en Youtube

Joel Joan es uno de los actores y directores más reconocidos de Catalunya. El catalán es famoso por su estilo directo y sus papeles en cine y televisión, destacándose especialmente por su participación en series como 'Plats Bruts'. Su trayectoria en el mundo del cine y la televisión ha sido muy prolífica.

Con un enfoque hacia proyectos que reflejan la cultura catalana y temas de actualidad. Su carácter extrovertido y su compromiso con causas sociales y políticas han consolidado su imagen como uno de los actores más emblemáticos de todo el panorama cultural catalán. Una de las relaciones personales más comentadas de Joel Joan fue con Mónica Glaenzel.

Quien también es actriz y compartió escenario con él en varios proyectos. La relación, aunque terminó hace años, captó la atención de los medios debido a la fuerte química que ambos transmitían tanto en la pantalla como fuera de ella. A pesar de la separación, la pareja mantuvo una relación profesional que ha perdurado en varios de sus trabajos conjuntos, reflejando un respeto y una admiración mutua por sus carreras artísticas.

| Instagram

La hija que tienen en común

Durante sus años como pareja, los dos intérpretes tuvieron un hija, Etna, quién hace poco cumplió ya 20 años. La joven, a diferencia de sus padres, es bastante más tímida y prefiere mantenerse al margen de las cámaras. No obstante, ha heredado por así decirlo la pasión de Joan y Mónica por el séptimo arte.

Etna también tiene una vocación de artista, pero a diferencia de sus padres, ella prefiera mantenerse al margen de las cámaras y trabajar desde detrás de las mismas. La joven incluso ha hecho ya varios cortometrajes, tanto como directora como también guionista. Estos se pueden ver a través de su canal de Youtube 'Etna Joan Glaenzel', donde tiene hasta dos cortometrajes con bastantes reproducciones.

El primero de ellos, 'Crise', lo publicó hace ya tres años y cuenta con casi 3.000 visualizaciones. Por otro lado, hace pocos meses subió un pequeño documental de 6 minutos llamado 'A Day in Berlin: The Documentary'. Este todavía no ha superado las mil visitas, pero es sin duda una muestra perfecta del talento que la joven tiene.

CRISE

Este segundo metraje lo hizo en Berlin, donde vive y hace vida paralela a la vez que también está en Barcelona. El mismo Joel Joan, en una entrevista reciente, habló de como está aceptando que su hija ya está haciéndose mayor y debe darle más libertad para hacer lo que ella quiera.

"Le dejo hacer todo: yo soy de los que piensa que dejando la responsabilidad a los adolescentes. Lo que haces es responsabilizarles y decirles de acuerdo, yo te dejo marchar pero entonces tú eres responsable de lo que hagas, si juegas con tu vida, tu salud", explicaba.