Festival d'Antonio Resines a 'el Hormiguero' contra el català

per Pol Nadal

La nit de dimecres, Antonio Resines va tornar com a convidat estrella a El Hormiguero, en principi per promocionar els seus nous projectes cinematogràfics. No obstant això, gran part de l'atenció mediàtica es va centrar en la seva postura sobre l'ús del català, una línia que l'actor càntabre ha manifestat obertament en els últims mesos, fins al punt de suscitar un evident rebuig a les xarxes socials i, especialment, a Catalunya.

El programa de Pablo Motos no va aconseguir evadir el focus de polèmica, i les dades d'audiència a terres catalanes indiquen un cop molt dur, que s'expliquen per l'escassa sintonia amb les opinions anticatalanes de l'intèrpret.

| Telecinco

Un discurs anticatalanista que ve de lluny

El detonant de la controvèrsia va ser la declaració de Resines al diari El Mundo, on, referint-se a la possibilitat de parlar català al Congrés dels Diputats, va afirmar: “Aquesta ximpleria de parlar català al Congrés em toca els collons”. Per a molts espectadors, les seves paraules col·loquen l'actor en un registre altament ofensiu cap a la pluralitat lingüística a Espanya i que demostra la seva catalanofòbia.

No rectifica

No és la primera vegada que Antonio Resines corrobora la seva postura anticatalanista. Dies enrere, l'actor es va reafirmar en les seves declaracions durant una entrevista radiofònica a Cadena SER-Catalunya. Preguntat per Pablo Tallón sobre si es penedia de les seves paraules contra el català al Congrés, va respondre amb fermesa que “al Parlament espanyol per què s'ha de parlar català, si tots els qui parlen català parlen espanyol”.

Durant la seva visita a El Hormiguero, no hi va haver una rectificació. Resines va ratificar el seu odi cap a Catalunya i el català i va provocar, com és habitual en aquest programa, els aplaudiments del públic.

| Instagram, Zegers06

Origen d'un ressentiment, segons algunes fonts

Hi ha qui atribueix l'animadversió d'Antonio Resines cap al català a un episodi personal amb la indústria cultural a Catalunya. Segons apunten algunes veus, l'intèrpret hauria invertit en una producció teatral (Noviembre, adaptació d'una obra de David Mamet) que es va representar a Barcelona, obtenint un resultat comercial desastrós.

Audiències a Catalunya

El malestar generat a Catalunya per les postures de catalanofòbia de l'intèrpret es van demostrar amb unes dades d'audiència molt dolentes. Sense Joc de Cartes, els catalans van decidir sintonitzar 'La Revuelta' de David Broncano, a Televisió Espanyola.