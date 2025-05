Letícia Ortiz la fa grossa en una botiga de Madrid

Enmig d'una setmana marcada per l'apagada que va paralitzar bona part d'Espanya, la reina Letícia ha tornat a ser protagonista d'una escena que, encara que quotidiana, no ha passat desapercebuda. Aprofitant la cancel·lació de la seva agenda oficial, Letícia va decidir gaudir d'una tarda en solitari al barri madrileny de Tetuan, una zona que sembla haver-se convertit en el seu refugi personal.

De compres

El passat dimecres 30 d'abril, al voltant de les 20:00 hores, la reina Letícia va ser vista a la Casa del Llibre del carrer Orense, a Madrid. Vestida de manera informal amb una parca verda militar, bossa negra i una carpeta blau marí que utilitzava per cobrir-se parcialment el rostre, va intentar passar desapercebuda entre els clients de la llibreria.

No obstant això, la seva presència no va passar inadvertida per a alguns presents. Després de fullejar diversos exemplars sense realitzar cap compra, va fer una trucada i va abandonar el lloc, sent recollida pel seu equip de seguretat.

Alguns testimonis han assegurat que "també hauria fet servir una carpeta de color blau marí". No volia que la veiessin i "ha intentat cobrir el seu rostre amb aquest objecte perquè la seva presència allà no causés molt de rebombori". El resultat ha estat tot el contrari i les queixes a les xarxes socials no han trigat a arribar.

Silenci oficial

Des de la Casa Reial no s'ha emès cap comunicat respecte a aquesta sortida privada de la reina. No obstant això, mitjans com Vanitatis i Divinity han destacat la naturalitat amb què Letícia realitza aquest tipus d'activitats en el seu temps lliure, subratllant la seva passió per la lectura i el seu interès per mantenir certa normalitat en la seva vida quotidiana.

Aquesta no és la primera vegada que la reina és vista al barri de Tetuan. A principis d'abril, va ser fotografiada acudint a un centre d'estètica a la mateixa zona, també vestida de manera informal i sense maquillatge, cosa que reforça la idea que aquest barri s'ha convertit en un dels seus llocs predilectes per desconnectar de les seves obligacions institucionals.

L'elecció de la Casa del Llibre no és casual. Letícia ha demostrat en múltiples ocasions el seu amor per la literatura, assistint regularment a esdeveniments com la Fira del Llibre de Madrid i mostrant interès per autors contemporanis. La seva presència en llibreries i esdeveniments literaris ha estat una constant al llarg del seu regnat, consolidant la seva imatge com una monarca propera i culta.