La festa de Leonor de Borbón mentre València viu el seu pitjor moment

per Sergi Guillén

La DANA que ha fuetejat València en la darrera setmana ha deixat al seu pas un escenari de devastació i tragèdia. Més de 200 persones han perdut la vida i el nombre de ferits i damnificats continua creixent. Com a resposta, s'ha activat un gran desplegament de voluntaris.

Bombers i membres de protecció civil per donar suport als afectats i realitzar tasques de rescat, desenrunament i subministrament de queviures i productes bàsics. La tragèdia no només ha afectat famílies i veïns, sinó que també ha posat en perill la infraestructura de la regió, amb carreteres, vivendes i serveis públics seriosament danyats.

La reacció de la Casa Reial

En aquest context de desastre i dolor, la ciutadania ha començat a qüestionar el rol de les institucions i figures públiques, particularment el de la família reial espanyola. Des del Palau de la Sarsuela, el Rei Felip VI i la Reina Letícia han enviat missatges de condol.

Però les seves paraules no han estat recolzades amb una visita presencial a les zones afectades. L'absència dels monarques en un moment tan crític per a València ha estat àmpliament criticada, especialment en coincidir amb altres esdeveniments en què sí que han participat de forma activa.

Mentrestant, el Rei Felip VI era a Sevilla, presidint la “I Trobada de Ciutats Iberoamericanes”. Un esdeveniment que té com a objectiu fomentar llaços històrics i culturals i debatre els reptes de les ciutats al segle XXI. Tot i la importància d'aquesta reunió, molts esperaven veure el Rei a les zones devastades, mostrant certa solidaritat amb les víctimes i suport a les tasques de rescat.

Tot i això, el Rei Felip VI ha prioritzat el compromís diplomàtic per sobre de la crisi que travessa València. La situació ha generat un fort descontentament entre els que senten que la monarquia està perdent connexió amb els problemes reals i urgents que afecten tot el país.

| Casa Real

La vergonyosa imatge de Leonor

La princesa Leonor, hereva al tron, tampoc no ha aparegut a València. Tot i que en els últims mesos Zarzuela ha intensificat la presència pública de la noia. Portant-la a esdeveniments i actes oficials perquè vagi prenent protagonisme, en aquesta ocasió també ha estat absent.

La seva absència ha resultat cridanera en un context en què els futurs monarques haurien de ser presents i connectar amb la societat en moments crítics.

Tot i aquesta expectativa, la Princesa Leonor sí que ha complert la seva agenda a Astúries. On recentment va lliurar els Premis Princesa d'Astúries sense problemes. Tot i això, el seu rol com a figura pública en aquests moments tràgics sembla haver estat relegat.

Per contra, l'atenció s'ha centrat en la festa d'aniversari de la princesa Leonor. El 31 d'octubre, la noia va celebrar el 19è aniversari envoltada d'amics i familiars en un ambient íntim, encara que carregat de simbolisme. La celebració ha estat interpretada per molts com una mostra més de desconnexió de la família reial amb les realitats del seu país.

La situació a València, on centenars de famílies encara ploren els seus éssers estimats i lluiten per reconstruir el que han perdut. Ha quedat en segon Pía mentre la monarquia es manté ocupada en els compromisos de protocol i celebracions familiars.