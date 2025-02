Fernando Tejero li ho confessa a Broncano: 'Me'n vaig de La que se avecina per...'

El reconegut actor Fernando Tejero, cèlebre per la seva interpretació de Fermín Trujillo a "La que se avecina", ha explicat per primera vegada de forma pública la seva decisió d'abandonar la popular sèrie de Telecinco. En una recent entrevista al programa "La Revuelta", conduït per David Broncano, Tejero va compartir les raons darrere de la seva partida i va reflexionar sobre la seva trajectòria professional.

Fernando Tejero, nascut a Còrdova el 1967, ha construït una sòlida carrera en el món de la interpretació. La seva formació a l'Escola d'Art Dramàtic de Còrdova i a l'Escola d'Art Dramàtic Cristina Rota de Madrid va assentar les bases del seu èxit. Encara que inicialment va enfrontar desafiaments, incloent-hi treballs al mercat de marisc de la seva família, la seva perseverança el va portar a destacar en el cinema i la televisió espanyola. El seu paper com Emilio Delgado a "Aquí no hay quien viva" el va catapultar a la fama, i posteriorment va consolidar la seva popularitat amb el personatge de Fermín Trujillo a "La que se avecina".

| RTVE

Declaracions oficials i reaccions

Durant la seva aparició a "La Revuelta", Tejero va sorprendre el públic en revelar la seva sortida de "La que se avecina". Va explicar que, encara que la sèrie continuarà amb dues temporades més, ell ja havia decidit posar fi a la seva participació. "A la temporada 15, que és l'última que s'ha emès, jo sortia en un capítol només i ja tenia pensat marxar-me feia diverses temporades", va confessar l'actor.

La raó principal darrere de la seva decisió és la necessitat de buscar nous desafiaments professionals. "Em canso de fer sempre el mateix. Estic molt content amb el personatge, però són etapes i crec que un sent quan ha de tancar una etapa, i jo l'he tancada", va afirmar amb determinació. Aquestes declaracions van ressonar entre els seguidors de la sèrie, que van expressar la seva tristesa i comprensió a través de les xarxes socials.

Tejero també va aprofitar l'ocasió per agrair als creadors de la sèrie, els germans Caballero, i als seus companys de repartiment. "No me'n vaig per prejudici ni per res, estic súper agraït... però són etapes i ja sentia que... quan no em sento còmode en un lloc és perquè ja s'ha acabat", va concloure.

Una reconciliació en directe

L'entrevista a "La Revuelta" també va servir com a escenari per resoldre una antiga discrepància entre Tejero i Broncano. Fa vuit anys, durant una aparició a "La Resistencia", Broncano va qualificar Tejero com el seu "pitjor convidat", cosa que va generar tensió entre ambdós. En aquesta recent entrevista, Tejero va abordar el tema amb franquesa, expressant que es va sentir ferit per aquests comentaris. Broncano, per la seva banda, va aclarir que no va ser el pitjor, sinó que aquella vegada Tejero no havia complert les seves expectatives.

Nous horitzons professionals

Amb la seva sortida de "La que se avecina", Fernando Tejero s'embarca en nous projectes que li permeten explorar diferents facetes de la seva carrera artística. Actualment, es troba involucrat en la segona temporada de "Los Farad" per a Amazon, una sèrie que ha captat l'atenció del públic per la seva trama innovadora. A més, Tejero està immers en l'escriptura i direcció d'un curtmetratge, demostrant la seva versatilitat i passió per l'art cinematogràfic.

Al llarg de la seva trajectòria, Tejero ha participat en més de 50 pel·lícules i ha estat reconegut amb nombrosos premis. No obstant això, reconeix que molts l'associen principalment amb els seus personatges televisius. "He fet 50 pel·lícules i tinc moltíssims premis, però això la majoria de la gent no ho sap perquè ho tapa tot Emilio i Fermín", va comentar durant l'entrevista.