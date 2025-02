Miriam Saavedra revela una informació bomba sobre Shakira abans del seu ingrés

per Pol Nadal

El passat 16 de febrer, Shakira tenia programat un concert a l'Estadi Nacional de Lima com a part de la seva gira "Las mujeres no lloran". No obstant això, hores abans de l'esdeveniment, la cantant va ser ingressada d'emergència a la Clínica Delgado a causa d'un intens dolor abdominal, cosa que la va portar a suspendre la seva presentació.

La notícia va commocionar els seus seguidors peruans, que feia 14 anys que esperaven el seu retorn al país. A través de les seves xarxes socials, Shakira va expressar el seu pesar: "Lamento informar-vos que ahir a la nit vaig haver d'anar a urgències per un quadre abdominal i em trobo hospitalitzada en aquest moment".

Declaracions oficials i reaccions

Després de la seva hospitalització, es va especular que la causa podria ser una gastritis, possiblement provocada per una intoxicació alimentària. No obstant això, aquesta versió va ser desmentida per l'equip de l'artista.

La situació es va complicar quan es va filtrar informació confidencial sobre el seu estat de salut des de la clínica on va ser atesa. La Superintendència Nacional de Salut del Perú (SUSALUD) va iniciar una investigació per violació de la confidencialitat, i la clínica podria enfrontar una multa de fins a 1,6 milions de sols peruans.

Revelacions de Miriam Saavedra

Enmig de la incertesa, l'actriu peruana Miriam Saavedra, coneguda per la seva participació en reality shows com "Supervivientes" i "Gran Hermano VIP", va compartir al videopodcast "EN Blau VIP" detalls sobre la possible causa del malestar de Shakira. Segons Saavedra, la cantant hauria gaudit d'un abundant àpat al restaurant "Cala", situat davant del mar a Lima.

Saavedra va afirmar: "Segons les meves fonts al restaurant 'Cala', Shakira no es va conformar amb un cebiche... van ser dos més... I després va demanar un pisco sour per brindar. També va degustar trossos de 'lomo saltado', que conté sillao, una salsa de soja. Imagineu: soja, la llimona del cebiche, el pisco sour que conté ous i alcohol... doncs, filla meva, se te'n va anar l'olla, eh?".

Reaccions i pròxims passos

Aquestes declaracions han generat diverses opinions entre els seguidors de Shakira i el públic en general. Alguns consideren que l'artista hauria de tenir més cura amb la seva alimentació abans d'un concert, mentre que altres creuen que es tracta d'una simple coincidència i que no es pot assegurar que el menjar hagi estat la causa del malestar.

Afortunadament, Shakira va ser donada d'alta l'endemà i va poder presentar-se en el seu segon concert programat a Lima el 17 de febrer. El concert cancel·lat ha estat reprogramat per al 15 de novembre de 2025, i a causa de l'alta demanda, s'ha afegit una segona data el 16 de novembre.

Mentrestant, les autoritats peruanes continuen investigant la filtració de la informació mèdica de la cantant, i s'espera que la clínica involucrada prengui mesures per garantir la confidencialitat dels seus pacients en el futur.