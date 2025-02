El públic més fidel a Carles Porta que l'ajuda contra La Isla de las Tentaciones

per Pol Nadal

Crims i Carles Porta han tornat a aconseguir unes dades d'audiència espectaculars. Queda clar que el programa és un dels productes estrella de TV3 i queda clar cada dilluns. Ahir dia 24 de febrer, vam veure el cas Ronny i les dades d'audiència van tornar a ser espectaculars, aconseguint el lideratge de la nit respecte d'altres competidors.

Ronny va aconseguir el 19,2% i 407.000 espectadors. El que també queda clar és la franja d'edat que més preferència té cap a Crims. Aquests són els majors de 64 anys, que representen el 23,2%. En el primer tram, la Isla de las Tentaciones va aconseguir un 10,9% i 228.000 espectadors, guanyant a El Hormiguero de Pablo Motos.

| TV3, XCatalunya

A mesura que avançava la nit, els espectadors del programa de Telecinco creixien, però sense arribar a assolir els espectadors de Crims. 14,8% i 180.000 espectadors. Els joves entre 13 i 24 anys, el 46,4%. A l'Estat espanyol, 19,3%.

Així ho ha explicat l'expert en televisió, Rocco Steinhauser que, com és habitual, ha publicat les dades d'audiència del dia anterior al seu compte de Twitter.

Crims, un programa que se supera cada setmana

L'episodi conegut com “El cas Ronny” forma part de la nova temporada de “Crims” i ha despertat gran interès per la seva complexitat i l'impacte emocional que transmet. La història se centra en la mort violenta d'un jove anomenat Ronny, els últims moments del qual van estar envoltats de confusió i escassetat de proves directes. Des de l'inici, els Mossos d'Esquadra van haver de lidiar amb testimonis contradictoris i un entorn social que no sempre va resultar col·laboratiu, cosa que va complicar els primers passos de la investigació.

Amb el temps, la policia va aconseguir avançar gràcies al treball minuciós dels forenses i a l'aportació de persones properes a Ronny, cosa que va permetre reconstruir part de la seqüència dels fets. El documental mostra tant les declaracions de testimonis com la perspectiva dels investigadors, que descriuen els reptes als quals es van enfrontar en intentar desenredar motius i responsabilitats.

| TV3

La resolució final inclou el judici contra el principal acusat o els acusats, on s'exposen les proves determinants que van permetre a la justícia dictar sentència. El cas Ronny va tenir en el seu moment un notable ressò mediàtic, en part per la naturalesa violenta del crim, però també per la complexitat dels vincles personals que van sortir a la llum.

Al llarg de l'episodi, Carles Porta aprofundeix en la trajectòria de la víctima i en com els detalls aparentment insignificants van resultar essencials per comprendre el rerefons del crim, mostrant una vegada més l'estil narratiu rigorós que caracteritza “Crims”.