Fernando Tejero se lo confiesa a Broncano: 'Me voy de La que se avecina por...'

El reconocido actor Fernando Tejero, célebre por su interpretación de Fermín Trujillo en "La que se avecina", ha explicado por primera vez de forma pública su decisión de abandonar la popular serie de Telecinco. En una reciente entrevista en el programa "La Revuelta", conducido por David Broncano, Tejero compartió las razones detrás de su partida y reflexionó sobre su trayectoria profesional.

Fernando Tejero, nacido en Córdoba en 1967, ha construido una sólida carrera en el mundo de la interpretación. Su formación en la Escuela de Arte Dramático de Córdoba y en la Escuela de Arte Dramático Cristina Rota de Madrid sentó las bases de su éxito. Aunque inicialmente enfrentó desafíos, incluyendo trabajos en el mercado de mariscos de su familia, su perseverancia lo llevó a destacar en el cine y la televisión española. Su papel como Emilio Delgado en "Aquí no hay quien viva" lo catapultó a la fama, y posteriormente consolidó su popularidad con el personaje de Fermín Trujillo en "La que se avecina".

| RTVE

Declaraciones oficiales y reacciones

Durante su aparición en "La Revuelta", Tejero sorprendió al público al revelar su salida de "La que se avecina". Explicó que, aunque la serie continuará con dos temporadas más, él ya había decidido poner fin a su participación. "En la temporada 15, que es la última que se ha emitido, yo salía en un capítulo solamente y ya tenía pensado irme hacía varias temporadas", confesó el actor.

La razón principal detrás de su decisión es la necesidad de buscar nuevos desafíos profesionales. "Me canso de hacer siempre lo mismo. Estoy muy contento con el personaje, pero son etapas y creo que uno siente cuando tiene que cerrar una etapa, y yo la he cerrado", afirmó con determinación. Estas declaraciones resonaron entre los seguidores de la serie, quienes expresaron su tristeza y comprensión a través de las redes sociales.

Tejero también aprovechó la ocasión para agradecer a los creadores de la serie, los hermanos Caballero, y a sus compañeros de reparto. "No me voy por prejuicio ni por nada, estoy súper agradecido... pero son etapas y ya sentía que... cuando no me siento cómodo en un sitio es porque ya se ha acabado", concluyó.

Una reconciliación en directo

La entrevista en "La Revuelta" también sirvió como escenario para resolver una antigua discrepancia entre Tejero y Broncano. Hace ocho años, durante una aparición en "La Resistencia", Broncano calificó a Tejero como su "peor invitado", lo que generó tensión entre ambos. En esta reciente entrevista, Tejero abordó el tema con franqueza, expresando que se sintió herido por esos comentarios. Broncano, por su parte, aclaró que no fue el peor, sino que aquella vez Tejero no había cumplido sus expectativas.

Nuevos horizontes profesionales

Con su salida de "La que se avecina", Fernando Tejero se embarca en nuevos proyectos que le permiten explorar diferentes facetas de su carrera artística. Actualmente, se encuentra involucrado en la segunda temporada de "Los Farad" para Amazon, una serie que ha captado la atención del público por su trama innovadora. Además, Tejero está inmerso en la escritura y dirección de un cortometraje, demostrando su versatilidad y pasión por el arte cinematográfico.

A lo largo de su trayectoria, Tejero ha participado en más de 50 películas y ha sido reconocido con numerosos premios. Sin embargo, reconoce que muchos lo asocian principalmente con sus personajes televisivos. "He hecho 50 películas y tengo muchísimos premios, pero eso la mayoría de la gente no lo sabe porque lo tapa todo Emilio y Fermín", comentó durante la entrevista.