Felip VI no pinta res: L'estratègia de Letícia Ortiz amb la seva filla Sofia

La infanta Sofia, la benjamina de la família reial espanyola, ha assolit la majoria d'edat en un moment clau per al seu futur institucional i personal. Mentre la seva germana Leonor es prepara per assumir el tron, Sofia comença a definir el seu propi camí, marcat per decisions estratègiques impulsades per la seva mare, la reina Letícia, i per les necessitats d'una monarquia que busca renovar-se.

Els 18 anys de Sofia

El passat 29 d'abril, Sofia va celebrar el seu 18è aniversari al UWC Atlantic College de Gal·les, on cursa el Batxillerat Internacional. A diferència de la seva germana, no es contempla que rebi formació militar, i el seu futur acadèmic es perfila cap a estudis universitaris a Espanya, descartant l'opció de continuar a l'estranger.

Segons la periodista Pilar Eyre, aquesta decisió respon a la necessitat de reforçar el seu vincle amb el país i evitar la percepció de menyspreu cap a les institucions nacionals.

Entre les possibles carreres que podria triar, es consideren opcions com Comunicació Audiovisual o Periodisme, seguint els passos de la seva mare. Eyre destaca que Sofia mostra interès pel món de la informació i ha participat en el butlletí del seu col·legi, cosa que suggereix una inclinació cap a l'àmbit comunicatiu.

Concessió de la Casa Reial

La Casa Reial ha concedit a la infanta Sofia la Gran Creu de l'Orde d'Isabel la Catòlica, la seva primera condecoració oficial, en reconeixement a la seva majoria d'edat i el seu paper en la institució. Aquesta distinció marca l'inici d'una etapa en què s'espera que Sofia assumeixi un rol més actiu en l'agenda oficial, complementant la tasca de la seva germana Leonor.

Experts en protocol i mitjans especialitzats coincideixen que la presència de Sofia en actes públics serà cada vegada més freqüent, exercint funcions específiques en àmbits com la cultura o la cooperació. La seva formació universitària a Espanya facilitarà aquesta transició i reforçarà la seva connexió amb la societat.

La decisió que Sofia estudiï a Espanya també respon a la necessitat de mantenir la cohesió de la família reial i garantir la seva disponibilitat per representar la Corona en esdeveniments oficials. A més, es busca alleujar la càrrega mediàtica sobre Leonor, permetent que ambdues germanes comparteixin responsabilitats i es recolzin mútuament en les seves funcions institucionals.

En resum, la infanta Sofia inicia una nova etapa en què es perfila com un pilar fonamental per al futur de la monarquia espanyola. La seva formació acadèmica a Espanya i la seva creixent participació en l'agenda oficial reflecteixen una estratègia acuradament dissenyada per enfortir la institució i adaptar-se als desafiaments del segle XXI.

