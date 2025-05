La petició desesperada de Sofia de Borbó a Felip VI

El passat 29 d'abril, la infanta Sofia va assolir la majoria d'edat, celebrant els seus 18 anys al UWC Atlantic College de Gal·les, on cursa el Batxillerat Internacional. La jornada va transcórrer sense actes oficials ni la presència dels seus pares o germana, la princesa Leonor, que es troba embarcada en el vaixell escola Juan Sebastián Elcano com a part de la seva formació militar.

Malgrat l'absència física, la Casa Reial va commemorar la data difonent cinc retrats oficials de la infanta, en els quals lluïa un vestit blanc, evocant l'estilisme que la reina Letícia i la princesa Leonor van triar en moments clau de les seves vides.

El futur de la petita dels Borbó-Ortiz

Amb la finalització dels seus estudis a Gal·les prevista per al 24 de maig, la infanta Sofia s'enfronta a decisions crucials sobre el seu futur acadèmic. A diferència de la seva germana Leonor, que segueix una formació militar com a hereva al tron, Sofia no realitzarà aquest tipus d'instrucció. La Casa Reial ha confirmat que "a dia d'avui no es contempla la possibilitat d'una formació militar per a ella”.

| Casa Real

Sofia ha expressat el seu desig de continuar els seus estudis universitaris a l'estranger, considerant opcions a Europa o Estats Units. Aquesta decisió li permetria mantenir certa independència i privacitat, allunyant-se de l'entorn del Palau de la Zarzuela. No obstant això, aquesta elecció ha generat tensions dins de la família reial. El rei Felip VI hauria manifestat la seva preferència perquè la seva filla menor estudiï a Espanya, seguint una trajectòria més alineada amb els compromisos institucionals de la Corona.

A més, s'ha informat que Sofia estaria interessada en carreres relacionades amb les ciències, tecnologia o relacions internacionals. No obstant això, la possibilitat que estudiï una carrera artística o allunyada de les expectatives reials ha estat descartada pel seu pare, que considera que el seu paper ha d'estar vinculat al servei de la Corona.

No hi ha confirmació ni desmentiment oficials

La Casa Reial ha mantingut una postura discreta respecte a les decisions educatives de la infanta Sofia. No obstant això, la concessió de la Gran Creu de l'Orde d'Isabel la Catòlica per part del rei Felip VI, amb motiu del seu 18è aniversari, ha estat interpretada com un gest de reconeixement i un intent de reforçar el seu vincle amb les responsabilitats institucionals.

| Felipe VI, Infanta Sofía, Reina Letizia

En l'àmbit mediàtic, la premsa alemanya ha abordat la situació de Sofia amb un enfocament crític, assenyalant que la infanta podria sentir-se a l'ombra de la seva germana Leonor i enfrontar-se a pressions per complir amb expectatives que no necessàriament s'alineen amb els seus propis desitjos.

Experts en protocol i monarquia consideren que Sofia podria exercir un paper complementari al de la seva germana, enfocant-se en àrees com la cultura o la cooperació internacional. No obstant això, el seu futur dependrà en gran mesura de les decisions que prengui en els pròxims mesos i de com aconsegueixi equilibrar les seves aspiracions personals amb les obligacions inherents a la seva posició en la família reial.

Un futur a l'estranger?

La possibilitat que la infanta Sofia estudiï a l'estranger planteja interrogants sobre el seu paper futur dins de la monarquia espanyola. Mentre que la seva germana Leonor segueix una formació orientada a assumir la prefectura de l'Estat, Sofia busca traçar el seu propi camí, possiblement des de fora d'Espanya. Aquesta decisió podria permetre-li desenvolupar una identitat més autònoma i menys condicionada per les expectatives reials.

No obstant això, l'elecció d'una universitat a l'estranger també implica desafiaments, com la necessitat de mantenir una connexió amb les institucions espanyoles i complir amb certs compromisos oficials. La infanta haurà de trobar un equilibri entre el seu desig d'independència i les responsabilitats que comporta la seva posició en la família reial. El que sembla clar és que Sofia es rebel·la i no està d'acord amb l'ampli control que Letícia Ortiz vol exercir sobre ella.