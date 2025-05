El gest de Letícia Ortiz que va enfadar el Papa Francesc: Greus conseqüències

El funeral del Papa Francisco, celebrat el passat 26 d'abril a la Plaça de Sant Pere, va reunir líders de tot el món en una cerimònia marcada per la solemnitat i el simbolisme. No obstant això, la presència de la reina Letícia no va passar desapercebuda, generant tant elogis com crítiques pel seu comportament durant l'acte.

Va al seu aire

La reina Letícia va assistir al funeral seguint estrictament el protocol de dol: va lluir un vestit negre de màniga llarga, una mantellina de puntes i un fermall històric pertanyent a les joies de passar de la reina Victoria Eugenia de Battenberg.

Malgrat la seva coneguda postura agnòstica, Letícia va mostrar respecte durant la cerimònia. No obstant això, la seva decisió de no fer el senyal de la creu ni participar en les oracions habituals del ritu catòlic va ser interpretada per alguns com un signe de distanciament respecte a l'Església Catòlica.

A més, l'ús d'ulleres de sol per part dels reis durant la cerimònia va generar comentaris a les xarxes socials. No obstant això, des del Vaticà s'havia informat a les delegacions sobre la possibilitat d'utilitzar-les a causa de les condicions climàtiques i la disposició de les cadires.

La Casa Reial puntualitza

Davant les crítiques, la Casa Reial va emetre una puntualització aclarint que l'ús d'ulleres de sol estava permès i recomanat pel Vaticà a causa de les condicions climàtiques.

D'altra banda, la premsa italiana va elogiar la sobrietat i elegància de la reina Letícia, destacant el seu vestit i comportament durant la cerimònia.

En contrast, la periodista Pilar Eyre va recordar que, encara que Letícia és agnòstica, en ocasions anteriors va mostrar gestos de respecte cap al Papa Francisco, com inclinar-se i besar-li la mà. No obstant això, també s'ha filtrat alguna cosa que va conèixer el Papa abans de morir i que no li va agradar. I afecta Letícia. El summe pontífex va descobrir que la reina espanyola, abans d'estar casada amb Felip, havia avortat. I no li va fer ni mica de gràcia.

L'assistència dels reis al funeral del Papa Francisco ha reavivat el debat sobre la relació entre la monarquia espanyola i l'Església Catòlica. Mentre alguns critiquen l'actitud de la reina Letícia, altres destaquen el seu respecte i compliment del protocol. La Casa Reial ha respost a les crítiques amb puntualitzacions, però el debat sobre el paper de la monarquia en actes religiosos continua.

Serà aquest episodi un punt d'inflexió en la relació entre la monarquia espanyola i l'Església Catòlica? Només el temps ho dirà.