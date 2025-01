Felip VI canvia de plans i la situació és preocupant a la Zarzuela

per Pol Nadal

En les últimes setmanes, la reina Sofia ha estat travessant un període particularment difícil. Amb 85 anys, la mare de Felip VI està preocupada pel deteriorament accelerat de la seva germana Irene de Grècia, a qui recentment se li va confirmar un diagnòstic d'Alzheimer en fase avançada, a més d'haver patit la pèrdua del seu germà Constantino per un vessament cerebral. A tot això cal afegir que l'estat de salut de l'emèrit està molt deteriorat.

Però això no és l'únic que preocupa a la reina Sofia. En primer lloc, la família està dividida per les tensions internes i per l'allunyament de Letícia. En segon lloc, els escàndols del rei emèrit dels últims anys, amb Bárbara Rey i amb altres dones. Segons fonts properes, la reina manté una actitud de profunda tristesa.

Un canvi de plans en l'agenda de Felip VI

En aquest context, el rei Felip VI ha pres la determinació d'alterar alguns dels seus compromisos personals per atendre la seva mare. D'acord amb informacions de l'entorn palatí, el monarca tenia previst sortir aquest cap de setmana amb un grup d'amics, pla que ha cancel·lat en l'últim moment.

Cada tarda, abans del sopar, es desplaça a la zona del palau on resideix la reina Sofia per intercanviar algunes paraules. És una tradició que Felip VI procura no eludir, conscient dels últims revessos que han colpejat la seva mare.

Una família fracturada

La reina Sofia contempla amb pesar la divisió que s'ha instal·lat en la família Borbó, sobretot a partir de la decisió de Felip i Letícia de marcar distàncies amb Juan Carlos i el seu entorn. La infanta Cristina ha mantingut friccions en públic i, encara que les infantes Elena i Cristina segueixen estant atentes a la seva mare, no deixen de produir-se absències que incrementen l'aïllament de la reina Sofia.

La preocupació a la Zarzuela, assenyalen Letícia

Segons testimonis interns, es respira un ambient d'“alerta màxima”. La reina Sofia va tornar recentment de París, on va formar part de les celebracions del prestigiós aniversari operístic. En tornar, se la va veure molt cansada, emocionalment afectada pel viatge intens i les circumstàncies personals que l'esperen a la Zarzuela.

La situació ha generat un debat sobre el paper que Letícia està assumint en aquests moments. Alguns assenyalen que la relació entre sogra i nora mai ha estat la més propera, i, malgrat que la reina consort ha assistit a actes oficials, no se la veu massa involucrada en la faceta íntima amb la reina Sofia.