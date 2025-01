Tensió a la Zarzuela per aquesta actitud de Letícia Ortiz

per Pol Nadal

La reina Letícia, en els últims mesos, ha centrat l'atenció mediàtica per un cúmul de circumstàncies. El distanciament de les seves filles, Leonor i Sofia, la seva progressiva ruptura de convivència amb el rei Felip VI i unes filtracions que reobren capítols poc clars del seu passat han alimentat un clima enrarit a Zarzuela.

No es tracta només de la suposada crisi matrimonial, sinó de com la reina està afrontant aquest torbament de rumors i escàndols, i de la manera en què aquest ambient tens repercuteix en els qui treballen al palau.

| Casa Real, Policía Nacional

Una crisi que va més enllà de la parella

Si bé la relació amb el seu marit acapara titulars, les divergències i disputes internes no es limiten a l'esfera íntima. Els rumors d'insatisfacció en l'equip de servei de la Casa Reial no són nous, però han cobrat força en els últims temps arran de la tensió regnant entre els monarques. Fonts internes assenyalen que la pressió laboral i les exigències diàries s'han tornat asfixiants. Segons aquestes opinions, la conducta de Letícia, impulsada pels seus recents problemes, agreuja encara més la situació.

La reina sempre ha estat descrita com una persona de caràcter ferm i exigent, amb un desig clar de modernitzar la monarquia i protegir la imatge de la Corona. Però ara, segons fonts properes, aquestes qualitats s'han anat tornant en un lideratge autoritari, minvant la confiança i generant un clima d'inestabilitat que es transmet a tots els àmbits de Zarzuela.

Revelacions incòmodes i reaccions

Un dels detonants del nerviosisme general ve de les declaracions de Jaime del Burgo i del periodista Jaime Peñafiel, que han tret a la llum fets del passat de Letícia, apuntant a suposades infidelitats o episodis tèrbols. Cert o no, aquestes històries han reobert ferides, sacsejant els fonaments de la vida conjugal dels reis. Felip VI, que el 2013 ja hauria valorat la possibilitat d'un divorci, s'enfrontaria ara a la repetició del seu pitjor malson: l'erosió de la imatge reial per assumptes privats.

| Casa Real, XCatalunya

El distanciament de les infantes i l'angoixa de Letícia

L'absència de Leonor i de la infanta Sofia al palau reforça la creixent solitud de Letícia. Si abans exercia un ferri control sobre elles —limitant el contacte del personal amb les princeses, per exemple—, avui aquest afany protector s'ha transformat en un aïllament que se li gira en contra. Sense la companyia de les seves filles, la reina hauria intensificat la seva desconfiança cap al personal, arribant a restringir encara més el tracte quotidià, temorosa que qualsevol indiscreció posi més llenya al foc mediàtic.

Els conflictes amb Felip, a més, sembla que s'han agreujat, i la reina viu amb la sensació que tothom la vigila. Informacions provinents de Zarzuela comenten que Letícia se sent "envoltada d'enemics i espies", cosa que magnifica qualsevol frec amb el servei. El personal, en conseqüència, treballa amb la constant tensió de no saber si un gest, una paraula o un simple descuit pot ser interpretat com a traïció.

El cost de la paranoia

Aquest mode d'actuar —una mena de paranoia institucional— erosiona la confiança entre els empleats i la direcció de la Casa Reial. D'una banda, el personal se sent relegat i qüestionat; de l'altra, la reina considera imperatiu protegir la seva intimitat i reputació, encara que això impliqui aïllar-se de qui li presta servei diàriament.

Aquest és, potser, el nou gran problema a Zarzuela: un cercle viciós on Letícia, intentant protegir-se dels rumors i l'escrutini extern, genera noves tensions internes que, a la llarga, podrien desgastar encara més la monarquia. Els episodis relacionats amb la família reial tampoc ajuden a alleujar la situació. De fons, la Corona necessita transmetre un missatge d'unitat i fermesa, cosa que es dilueix amb cada notícia de tensions i discrepàncies.

Un desenllaç incert que ningú s'atreveix a pronosticar

Avui dia, cap portaveu oficial ha desmentit ni confirmat la magnitud de les desavinences. Mentrestant, els episodis als passadissos de Zarzuela sumen per alimentar l'especulació, i els paparazzis del món de la premsa rosa segueixen de prop cada moviment de la reina. La pregunta que circula és si aquest estat de paranoia i reserva es convertirà en el nou normal a la Casa Reial o si, per contra, la reialesa adoptarà una estratègia per reconduir la situació.