Cop dur per a Felip VI: Els metges ho confirmen

per Pol Nadal

La situació que travessa la família reial espanyola s'ha tornat especialment delicada en els últims mesos. Les tensions entre Felip VI i la seva esposa, Letícia Ortiz, s'arrosseguen des de fa anys, amb algunes fonts situant el punt de partida de la crisi el 2013. No obstant això, i encara que l'amenaça d'un possible divorci planeja sobre la parella, el que ha provocat la profunda tristesa del monarca no són els seus problemes matrimonials, sinó amb el seu pare.

Origen de la ruptura

Les diferències entre Felip i el seu pare es van fer patents a partir del 2014, quan Juan Carlos va abdicar pressionat per una successió d'escàndols que van danyar enormement la imatge de la monarquia. L'episodi que va acabar per fracturar la relació va ser l'exili "voluntari" de l'exmonarca a Abu Dabi.

| Casa Real, XCatalunya

Un moviment que, segons alguns mitjans, hauria estat impulsat directament per Felip VI amb la finalitat de protegir el seu propi regnat i el futur de la seva filla, la princesa Leonor. Aquesta decisió, adoptada suposadament pel bé de la Corona, ha comportat un altíssim cost personal i familiar.

El deteriorament de la salut de Juan Carlos I

Enmig d'aquest difícil panorama, s'ha sumat un altre element que complica encara més els sentiments de Felip VI: el declivi de la salut del rei emèrit. Als seus 87 anys, Juan Carlos I s'enfronta a creixents problemes de mobilitat. Segons les últimes informacions provinents d'Abu Dabi, els seus metges li haurien comunicat que el seu estat és irreversible: haurà de passar la resta de la seva vida en una cadira de rodes.

L'aniversari de l'exmonarca, celebrat el passat 5 de gener, va deixar veure un Juan Carlos molt afectat físicament. En les fotografies que van circular de la celebració —a la qual no va assistir el seu fill Felip— se'l notava visiblement desmillorat.

| Casa Real, ACN, XCatalunya

El gran dilema de Felip VI

Ara mateix, Felip VI viu un dels majors dilemes des que va accedir al tron el 2014: permetre que Juan Carlos I torni a Espanya i assumeixi un rol més visible, o bé mantenir la distància per evitar qualsevol cop mediàtic que pugui posar en dubte l'estabilitat de la monarquia. Només hi ha dues possibilitats

Si Felip decideix portar-lo de tornada, haurà d'afrontar les mirades crítiques de l'opinió pública i la premsa internacional, que no obliden els escàndols financers i personals de Juan Carlos.

Si manté la línia actual, és probable que el rei emèrit passi els seus últims dies a milers de quilòmetres d'Espanya, amb una relació freda entre pare i fill que podria no recompondre's a temps.