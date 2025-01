Gir de 180 graus en la vida de Gerard Piqué

La trajectòria de Gerard Piqué ha viscut múltiples capítols d'alta intensitat. Des dels seus primers passos a La Masia, passant per un reeixit recorregut al FC Barcelona, fins a la creació de la Kings League, s'ha creat un personatge mediàtic i que ofereix opinions controvertides. Els aficionats culers l'estimaran i l'admiraran. Els aficionats blancs, tot el contrari. Piqué no deixa ningú indiferent.

Res sembla haver-lo exposat tant a l'opinió pública com ho ha fet la seva ruptura amb la cantant Shakira i tot el que ha succeït després d'aquell anunci el juny de 2022. Ara, un nou episodi marca la vida de l'exfutbolista: un trasllat a Miami que promet ser crucial per al futur de la seva relació amb els seus fills, Milan i Sasha.

| Canva, FCB

El gir que pocs esperaven

Després de 12 anys junts, la parella va posar fi a la seva relació en un context complicat: amb dos fills, la custòdia compartida i una convivència que, en trencar-se, va desembocar en un mar de titulars. Mentre Shakira s'instal·lava a Miami amb Milan i Sasha a la recerca d'un nou començament, Piqué es trobava a Barcelona centrat en el seu nou projecte com a empresari esportiu: la Kings League.

L'exfutbolista, que ara té 37 anys, aviat va comprendre que, si la mare dels seus fills estaria ocupada amb presentacions i concerts, algú havia d'assegurar la presència paterna en la vida dels petits. D'aquí la decisió de reubicar-se. Segons Vanitatis, Piqué ha optat per llogar un apartament a Miami durant uns mesos. L'objectiu és buscar un contacte freqüent amb Milan i Sasha, però també acostar-se a la que va ser la seva parella.

Una qüestió de família… i negocis

Encara que la motivació principal és, sens dubte, la proximitat als seus fills en un període on la seva mare, Shakira, podria absentar-se amb freqüència per compromisos artístics, alguns analistes assenyalen una altra possible raó: l'expansió de la Kings League a Llatinoamèrica. Si bé el focus del trasllat és estrictament familiar, no hi ha dubte que estar als Estats Units li obre a Piqué la porta a establir nous projectes empresarials.

| @3gerardpique

Acostament a Shakira?

Des de la ruptura, la cantant colombiana s'ha pronunciat en les seves cançons amb un to de retret que va deixar veure el dolorós de la separació. Entre lletres afilades i mencions a la nova parella de Piqué, Clara Chía, es dibuixava un quadre on Shakira no semblava predisposada a cedir en res.

Tanmateix, segons s'entén de les informacions de Vanitatis, l'artista no es va oposar a aquest pla de Piqué, assumint que, amb la seva agenda plena, necessitaria que els nens comptessin amb el pare a mà en els llargs períodes en què ella no pugui atendre'ls.