Felicitat total: Anabel Pantoja confirma el rumor de David Rodríguez i la seva filla

Les desgràcies sembla que no donen treva a Anabel Pantoja, que travessa una de les seves etapes més delicades tant a físicament com emocional. Tot va començar amb el que semblava una simple anècdota: la pèrdua de les seves maletes durant un viatge a Barcelona. En aquell moment, la neboda d'Isabel Pantoja ja compartia entre llàgrimes la seva desesperació a les xarxes, sense saber que allò era només l'inici d'una cadena de desventures.

Ara, una aparatosa caiguda a la casa on s'allotjava amb amigues influencers com Dulceida i Madame de Rosa ha acabat agreujant la situació. “Em vaig fotre una castanya divendres, no vaig veure un esglaó, se'm va torçar el turmell, vaig caure amb el colze i se'm va sortir”, explicava la mateixa Anabel des dels seus perfils socials. Visiblement adolorida i amb un guix que immobilitza el seu braç dret.

| Instagram, @anabelpantoja00

La lesió, que ella mateixa ha descrit com "més dolorosa que el part de la meva filla", l'ha deixada pràcticament inutilitzada. I és que la influencer confessa que gairebé no pot fer tasques bàsiques com pentinar-se, rentar-se les dents o sostenir la seva criatura. “Ara mateix soc molt inútil, molt maldestra… m'han d'ajudar per a gairebé tot”, lamentava Anabel.

Anabel Pantoja confirma que ha tingut una lesió molt forta

Afortunadament, aquesta setmana ha estat valorada per un traumatòleg que ha decidit retirar el guix. Tot i que amb un canvi que encara limita la seva autonomia.

| @anabelpantoja00

“Avui m'han vist els especialistes i m'han posat aquesta mena de braç robot. Més còmode i fresc per a aquesta època, però supernecessari per a la meva recuperació”, ha escrit Anabel, mostrant-se sorprenentment positiva malgrat les dificultats.

Anabel Pantoja dona l'última hora sobre David Rodríguez

Tanmateix, la gran notícia ha arribat de la mà d'un gest que ha commogut els seus seguidors. Anabel Pantoja ha compartit a xarxes una fotografia íntima i reveladora. David Rodríguez, la seva parella, apareix d'esquena donant-li la mà a la seva filla Alma.

| Instagram, @anabelpantoja00

Una imatge que, més enllà de la seva tendresa, simbolitza la nova dinàmica familiar que la lesió ha provocat. A causa de la seva mobilitat limitada, ara és David qui ha assumit moltes de les tasques quotidianes relacionades amb la criança de la seva filla.

Tot i el moment complicat, Anabel es mostra agraïda pel suport rebut i decidida a tirar endavant: “Intentaré cada dia superar això. No t'adones de com és de valuós estar bé fins que deixes d'estar-ho”. Una lliçó de fortalesa i una nova mostra d'amor familiar que emociona tots els seus seguidors.