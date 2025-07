Felicidad total: Anabel Pantoja confirma el rumor sobre David Rodríguez y su hija

Las desgracias parecen no dar tregua a Anabel Pantoja, quien atraviesa una de sus etapas más delicadas tanto a nivel físico como emocional. Todo comenzó con lo que parecía una simple anécdota: la pérdida de sus maletas durante un viaje a Barcelona. En aquel momento, la sobrina de Isabel Pantoja ya compartía entre lágrimas su desesperación en redes sociales, sin saber que aquello era solo el inicio de una cadena de infortunios.

Ahora, una aparatosa caída en la casa donde se hospedaba con amigas influencers como Dulceida y Madame de Rosa ha terminado por agravar la situación. “Me pegué un ostión el viernes, no vi un escalón, se me dobló el tobillo, caí con el codo y se me salió”, contaba la propia Anabel desde sus perfiles sociales. Visiblemente dolorida y con una escayola que inmoviliza su brazo derecho.

| Instagram, @anabelpantoja00

La lesión, que ella misma ha descrito como "más dolorosa que el parto de mi hija", la ha dejado prácticamente inutilizada. Y es que la influencer confiesa que apenas puede hacer tareas básicas como peinarse, lavarse los dientes o sostener a su bebé. “Ahora mismo estoy muy inútil, muy torpe… me tienen que ayudar para casi todo”, lamentaba Anabel.

Anabel Pantoja confirma que ha tenido una lesión muy fuerte

Afortunadamente, esta semana ha sido evaluada por un traumatólogo que ha decidido retirar el yeso, aunque con un cambio que aún limita su autonomía.

| @anabelpantoja00

“Hoy me han visto los especialistas y me han puesto esta especie de brazo robot. Más cómodo y fresco para esta época, pero supernecesario para mi recuperación”, ha escrito Anabel, mostrándose sorprendentemente positiva pese a las dificultades.

Anabel Pantoja da la última hora sobre David Rodríguez

Sin embargo, la gran noticia ha llegado de la mano de un gesto que ha conmovido a sus seguidores. Anabel Pantoja ha compartido en redes una fotografía íntima y reveladora: David Rodríguez, su pareja, aparece de espaldas dándole la mano a su hija Alma.

| Instagram, @anabelpantoja00

Una imagen que, más allá de su ternura, simboliza la nueva dinámica familiar que la lesión ha provocado. Debido a su limitada movilidad, ahora es David quien ha asumido muchas de las labores cotidianas relacionadas con la crianza de su hija.

Pese al momento complicado, Anabel se muestra agradecida por el apoyo recibido y decidida a salir adelante: “Intentaré cada día superar esto. No te das cuenta de lo valioso que es estar bien hasta que dejas de estarlo”. Una lección de fortaleza y una nueva muestra de amor familiar que emociona a todos sus seguidores.